Онищенко объяснил, почему российским спортсменам надо ехать на Олимпиаду

Политики и эксперты бурно обсуждают решение Международного олимпийского комитета (МОК), который накануне приостановил членство в организации Олимпийского комитета России (ОКР). Следствием этого стал запрет для сборной РФ выступать на зимних Олимпийских играх под национальным флагом. Впрочем, некоторые российские атлеты после проверки МОК все-таки смогут выступить на ОИ-2018, но под флагом МОК. Стоит ли российским спортсменам идти на это и какие уроки Россия должна извлечь из этой истории, Федеральному агентству новостей рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Я выделю здесь несколько обстоятельств, — отметил Геннадий Онищенко. — Первое, о чем необходимо напомнить: спорт высоких достижений сегодня невозможен без достижений современной медицины. Спортсменам необходимо быстрее восстанавливать обменные процессы, потому что тренировки идут на пределе физиологических возможностей человека. Конечно, речь не о шашках и шахматах, прежде всего речь идет о видах спорта, требующих колоссальных физических нагрузок. То, что спортсменам необходимы витамины и специальное питание, — это очевидная ведь. Но атлетам также нужны препараты, содержащие микроэлементы, потому что, допустим, при потере веса в результате тренировок им нужно восстанавливать обменные процессы».

Все это общемировая практика, о которой знают все, тем циничнее выглядит решение МОК относительно якобы «вины» России в массовом применении спортсменами допинга, отметил Геннадий Онищенко.

«Что касается решения МОК по поводу России, то хочу подчеркнуть, что это полный цинизм, лицемерие и политика двойных стандартов, — отметил первый зампред комитета Госдумы. — Я бы еще понял это решение, если бы в других странах никто никогда не применял какие-либо препараты. Но это не так. Все прекрасно знают, что на Западе, например, в Соединенных Штатах спортсмены высоких достижений имеют медицинские справки, которые позволяют им использовать различные стимулирующие препараты якобы для лечения. Кроме того, в обновленный список запрещенных средств сознательно включили устаревшие препараты, что опять-таки на руку западным спортсменам — в тех же Соединенных Штатах сегодня имеются более новые и более современные средства, которые считаются легальными. Так что от действующих сегодня запретов выигрывают в первую очередь страны, у которых лучше развита фармакология».

Отметим, ранее Федеральное агентство новостей проводило расследование, по результатам которого выяснило, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) фактически фабриковало якобы «доказательства» наличия в России «госпрограммы по применению допинга».

Остается вопрос, что делать России, российским спортсменам в сегодняшней ситуации — условно говоря, ехать или не ехать на Олимпиаду в Пхенчхане. Безусловно, ехать, считает Геннадий Онищенко. — Ехать и побеждать, прославляя нашу страну, весь российский спорт.

«Хочу обратиться к молодым ребятам, для которых спорт высоких достижений — это их профессия, их судьба, их жизнь, — обратился депутат Госдумы к российским олимпийцам. — Хочу пожелать им удачи и считаю, что мы должны участвовать в Олимпиаде в любом варианте. Потому что для многих спортсменов — это, может быть, единственная возможность попасть на арену главного мирового спортивного праздника. И, собственно, это их судьба».

По словам Геннадия Онищенко, в том, что российским спортсменам предстоит сегодня непростой выбор, есть вина и спортивных чиновников, которые не все сделали, чтобы защитить наших олимпийцев от несправедливых нападок.

«Хотя в решении МОК по отношению к России явно был применен гиперболизированный политизированный стандарт, но в создавшейся ситуации есть, конечно, и вина нашего спортивного чиновничества. Все это нужно было предвидеть», — отметил депутат.

Однако никакой трагедии в этой истории нет, а для российских олимпийцев остается возможность не только попасть на Олимпиаду, но и в очередной раз прославить Россию, подчеркнул собеседник ФАН.