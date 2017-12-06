Путин пообещал принять решение об участии в выборах в ближайшее время

Москва, 6 декабря. Лидер Российской Федерации Владимир Путин ушел от ответа о своем участии в выборах президента России. Глава государства участвовал в церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии «Доброволец России — 2017».

На вопрос ведущих церемонии: «Будет ли Путин участвовать в президентских выборах-2018», глава государства ответил: «Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, а достичь этих целей можно только при одном условии — если люди доверяют и поддерживают тебя».

После этого Путин заявил, что решение будет принято в ближайшее время.

«Решение о моем участии в выборах президента будет принято в ближайшее время», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Путин может объявить о намерении участвовать в президентских выборах в любое время».

Владимир Путин. Биография