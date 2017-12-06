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Происшествия
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Россия
Путин пообещал принять решение об участии в выборах в ближайшее время
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    Путин пообещал принять решение об участии в выборах в ближайшее время

    15:00  6 Декабря 2017  /обновлено: 15:05  06 Декабря 2017
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    Путин объявил о своем участии в президентских выборах-2018

    Москва, 6 декабря. Лидер Российской Федерации Владимир Путин ушел от ответа о своем участии в выборах президента России. Глава государства участвовал в церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии «Доброволец России — 2017». 

    На вопрос ведущих церемонии: «Будет ли Путин участвовать в президентских выборах-2018», глава государства ответил: «Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, а достичь этих целей можно только при одном условии  — если люди доверяют и поддерживают тебя». 

    После этого Путин заявил, что решение будет принято в ближайшее время. 

    «Решение о моем участии в выборах президента будет принято в ближайшее время», — отметил он. 

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Путин может объявить о намерении участвовать в президентских выборах в любое время».

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #песков #выборы-2018
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