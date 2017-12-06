Дейр-эз-Зор: «Силы Тигра» и САА соединились в районе Абу-Кемаля

Абу-Кемаль, 6 декабря. «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ преодолели сопротивление «Исламского государства»1 и достигли Абу-Кемаля.

Сразу несколько сирийских военных источников сообщили, что элитные «Силы Тигра» под командованием генерала Сухейля под постоянным воздушным прикрытием российской авиации достигли города Абу-Кемаля и соединились с дислоцированными там армейскими подразделениями.

Ранее сообщалось, что «Тигры» при поддержке ВКС РФ добились значительного успеха в долине Евфрата. В результате интенсивных столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) был освобожден город Аль-Джала и шесть небольших населенных пунктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.