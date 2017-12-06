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Дейр-эз-Зор: «Силы Тигра» и САА соединились в районе Абу-Кемаля
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    Дейр-эз-Зор: «Силы Тигра» и САА соединились в районе Абу-Кемаля

    13:53  6 Декабря 2017
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    Дейр-эз-Зор: «Силы Тигра» и САА соединились в районе Абу-Кемаля

    Абу-Кемаль, 6 декабря. «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ преодолели сопротивление «Исламского государства»1 и достигли Абу-Кемаля.

    Сразу несколько сирийских военных источников сообщили, что элитные «Силы Тигра» под командованием генерала Сухейля под постоянным воздушным прикрытием российской авиации достигли города Абу-Кемаля и соединились с дислоцированными там армейскими подразделениями.  

    Ранее сообщалось, что «Тигры» при поддержке ВКС РФ добились значительного успеха в долине Евфрата. В результате интенсивных столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) был освобожден город Аль-Джала и шесть небольших населенных пунктов.

    Дейр-эз-Зор: «Силы Тигра» и САА соединились в районе Абу-Кемаля

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #саа #дейр-эз-зор #силы тигра #абу-кемаль
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