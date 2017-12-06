Глава МИД Украины порадовался новому виду санкций против России

Киев, 6 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на запрет российской сборной выступать на зимней Олимпиаде 2018 под флагом РФ, заявив, что, по его мнению, российская государственная система заслуженно столкнулась со «спортивными санкциями».

Таким мнением глава украинского внешнеполитического ведомства поделился в Twitter.

«Атлетов и спорт жалко. А вот российская государственная система получила по заслугам. Теперь у нас есть и спортивные санкции», — прокомментировал дипломат решение МОК.

Атлетів та спорт шкода. А от російська державна система отримала по заслугах. Тепер у нас є і спортивні санкції. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 6, 2017

Отметим, глава министерства иностранных дел Украины известен своими неоднозначными высказываниями. Недавно он в частности заявил, что в обмен на поставки американского летального оружия на Украину, Киев поделится с Вашингтоном «опытом борьбы с россиянами».

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление украинского дипломата, отметил, что «цена этого опыта — полушка в базарный день».

Напомним, во вторник 6 декабря международный олимпийский комитет постановил дисквалифицировать Российский олимпийский комитет. Таким образом российским спортсменам запретили выступить на зимней Олимпиаде в Пхенчане под своим флагом.

В Госдуме РФ, реагируя на решение МОК, отметили, что министерству спорта стоит рассмотреть возможность проведения Игр доброй воли, которые станут альтернативой Олимпиаде. По словам депутата Владимира Сысоева, такой ответ на «чисто политическое решение» МОК будет вполне адекватным. Он напомнил, что в 1986 году в Москве уже проводились Игры доброй воли. Участие в соревнованиях тогда приняли более 3000 спортсменов из 79 стран.