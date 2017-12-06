Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
В Госдуме ответили на обвинения Киева в «изнасиловании Россией олимпийских ценностей»
Украина
Глава МИД Украины порадовался новому виду санкций против России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава МИД Украины порадовался новому виду санкций против России

    14:00  6 Декабря 2017
    37

    Глава МИД Украины порадовался новому виду санкций против России

    Киев, 6 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на запрет российской сборной выступать на зимней Олимпиаде 2018 под флагом РФ, заявив, что, по его мнению, российская государственная система заслуженно столкнулась со «спортивными санкциями». 

    Таким мнением глава украинского внешнеполитического ведомства поделился в Twitter.

    «Атлетов и спорт жалко. А вот российская государственная система получила по заслугам. Теперь у нас есть и спортивные санкции», — прокомментировал дипломат решение МОК. 

    Отметим, глава министерства иностранных дел Украины известен своими неоднозначными высказываниями. Недавно он в частности заявил, что в обмен на поставки американского летального оружия на Украину, Киев поделится с Вашингтоном «опытом борьбы с россиянами».

    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление украинского дипломата, отметил, что «цена этого опыта  — полушка в базарный день».     

    Напомним, во вторник 6 декабря международный олимпийский комитет постановил дисквалифицировать Российский олимпийский комитет. Таким образом российским спортсменам запретили выступить на зимней Олимпиаде в Пхенчане под своим флагом.

    В Госдуме РФ, реагируя на решение МОК, отметили, что министерству спорта стоит рассмотреть возможность проведения Игр доброй воли, которые станут альтернативой Олимпиаде. По словам депутата Владимира Сысоева, такой ответ на «чисто политическое решение» МОК будет вполне адекватным. Он напомнил, что в 1986 году в Москве уже проводились Игры доброй воли. Участие в соревнованиях тогда приняли более 3000 спортсменов из 79 стран. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #климкин #мок #олимпиада-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть