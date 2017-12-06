Объявленный в розыск Саакашвили пригласил следователей к себе в палатку у Рады

Киев, 6 декабря. Лидер оппозиционного «Руха новых сил» Михаил Саакашвили, объявленный в розыск на Украине, пригласил украинских следователей в палаточный городок перед Верховной радой. Ранее экс-губернатор Одесской области заявил, что не намерен являться на допрос к генпрокурору Украины Юрию Луценко, поскольку считает его нелегитимным и «безграмотным».

Напомним, утром сотрудники украинской Нацполиции и СБУ попытались задержать Саакашвили на территории палаточного городка. По словам политика, они перепутали палатки и вломились в соседнюю, после чего сторонники политика сумели прогнать украинских правоохранителей. Саакашвили дал пресс-конференцию в палаточном городке.

«Этот человек понятия не имеет про право. Второкурсники юридического факультета знают намного больше, чем так называемый генпрокурор Украины», — объявил Саакашвили.

Напомним, вчера генпрокурор Луценко заявил, что в отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело за финансирование антиправительственной организации. Генпрокурор объявил, что Саакашвили получал деньги на проведение акций и пиар от окружения экс-президента Украины Януковича.