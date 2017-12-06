В Раде потребовали от Порошенко уволить Луценко за публичное унижение депутата

Киев, 6 декабря. Украинский президент Петр Порошенко должен уволить генерального прокурора Юрия Луценко. С таким требованием выступила вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид. По ее словам, Луценко публично унизил депутата, главу фракции «Самопомошь» Олега Березюка.

«Президент должен немедленно освободить Юрия Луценко от обязанностей генерального прокурора и обратиться к парламенту с представлением о его отставке», — сказала Сыроид.

Она также заявила о «необходимости немедленного расследования преступления, которое было совершено Луценко в украинском парламенте». Сыроид подчеркнула, что накануне во время выступления генпрокурора в Раде тот «угрожал народному депутату Украины и пытался унизить его».

Напомним, что 5 декабря по итогам словесной перепалки Луценко призвал депутата сложить мандат, усомнившись в легальных источниках финансирования «Самопомощи».