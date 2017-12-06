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Спорт
В Госдуме ответили на обвинения Киева в «изнасиловании Россией олимпийских ценностей»
Спорт
Сегодня другая тема: Песков не уверен, что Путин выступит с ответом МОК
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    Сегодня другая тема: Песков не уверен, что Путин выступит с ответом МОК

    13:38  6 Декабря 2017
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    Сегодня другая тема: Песков не уверен, что Путин выступит с ответом МОК

    Москва, 6 декабря. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на вопросы относительно того, выступит ли Владимир Путин в среду с ответом Международному олимпийскому комитету.

    «Сегодня другая тема. Я не знаю, посчитает ли президент нужным что-то говорить», — рассказал Песков, отметив, что предстоит еще разобраться во многих вопросах.

    Сегодня другая тема: Песков не уверен, что Путин выступит с ответом МОК

    Кроме того, он подчеркнул, что российским специалистам предстоят контакты с МОК, но в настоящий момент не известно, кто именно будет эти контакты вести.

    Напомним, в прошлый вторник стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета решил отстранить сборную России от выступления на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под российским флагом. Отмечалось, что «чистые» спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #песков #олимпиада-2018
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