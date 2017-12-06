Сегодня другая тема: Песков не уверен, что Путин выступит с ответом МОК

Москва, 6 декабря. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на вопросы относительно того, выступит ли Владимир Путин в среду с ответом Международному олимпийскому комитету.

«Сегодня другая тема. Я не знаю, посчитает ли президент нужным что-то говорить», — рассказал Песков, отметив, что предстоит еще разобраться во многих вопросах.

Кроме того, он подчеркнул, что российским специалистам предстоят контакты с МОК, но в настоящий момент не известно, кто именно будет эти контакты вести.

Напомним, в прошлый вторник стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета решил отстранить сборную России от выступления на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под российским флагом. Отмечалось, что «чистые» спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе.

Владимир Путин. Биография