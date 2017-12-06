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Захарова заявила о попытках спецслужб США завербовать российских журналистов
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    Захарова заявила о попытках спецслужб США завербовать российских журналистов

    13:56  6 Декабря 2017
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    Захарова заявила о попытках спецслужб США завербовать российских журналистов

    Москва, 6 декабря. В МИД России заявили о беспрецедентном давлении на российские СМИ в США. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, американские спецслужбы пытаются завербовать журналистов из РФ.

    Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими СМИ в США, отметив, что давление продолжается. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с пресс-конференции дипломата.

    «Вновь ставим вопрос по поводу беспрецедентного давления на российские СМИ  американскими спецслужбами. Власти США практикуют менее формальные но, по их мнению, более действенные методы. Представители СМИ РФ стали подвергаться вербовке», — сказала Захарова. 

    По словам дипломата, сначала одному из журналистов предлагали сотрудничество, затем его пытались подкупить, а потом прибегли к угрозам. 

    «Мы рассматриваем это как часть масштабной картины наступления на свободу слова в мире. Для Вашингтона и американских спецслужб СМИ являются лишь инструментом в реализации их задач», — добавила она. 

    Захарова заявила о попытках спецслужб США завербовать российских журналистов

    Автор: Герман Парло
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    #россия #сша #захарова #мид рф #сми
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