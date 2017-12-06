Украинцы предложили объявить бойкот Adidas и Puma за работу в Крыму вопреки санкциям

Москва, 6 декабря. Немецкие компании Adidas, Puma и DHL работают в Крыму, несмотря на санкции, сообщает в среду министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины.

Согласно информации ведомства, компания DHL Express имеет официальные представительства в Симферополе, Севастополе и Керчи, Adidas — в Симферополе, Севастополе и Ялте, а Puma — в Симферополе.

Пользователи соцсетей предложили Киеву поступить с нарушителями санкций так же, как они поступают со всеми иностранцами, приезжающими в Крым — объявить им бойкот на Украине.

«Запрещайте у себя срочно!», «Запретить их в Украине, бойкот ворогам!», «Наложите на них санкции, выгоните их с Украины, покупайте одежду киевской фабрики «Киянка» и пользуйтесь укрпоштой», — пишут в комментариях в Facebook.

Некоторые интернет-пользователи удивились реакции Киева, учитывая его постоянные заявления, что Крым является украинской территорией, а другие отдали дань изобретательности немцев, которые «как всегда умудряются усидеть на двух стульях», чтобы извлечь выгоду для себя. Напомним, что санкции были введены после того, как Крым перешел в состав России.