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Происшествия
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Украина
Украинцы предложили объявить бойкот Adidas и Puma за работу в Крыму вопреки санкциям
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    Украинцы предложили объявить бойкот Adidas и Puma за работу в Крыму вопреки санкциям

    14:46  6 Декабря 2017
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    Украинцы предложили объявить бойкот Adidas и Puma за работу в Крыму вопреки санкциям

    Москва, 6 декабря. Немецкие компании Adidas, Puma и DHL работают в Крыму, несмотря на санкции, сообщает в среду министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины.

    Согласно информации ведомства, компания DHL Express имеет официальные представительства в Симферополе, Севастополе и Керчи, Adidas — в Симферополе, Севастополе и Ялте, а Puma — в Симферополе.

    Пользователи соцсетей предложили Киеву поступить с нарушителями санкций так же, как они поступают со всеми иностранцами, приезжающими в Крым — объявить им бойкот на Украине.

    Украинцы предложили объявить бойкот Adidas и Puma за работу в Крыму вопреки санкциям

    «Запрещайте у себя срочно!», «Запретить их в Украине, бойкот ворогам!», «Наложите на них санкции, выгоните их с Украины, покупайте одежду киевской фабрики «Киянка» и пользуйтесь укрпоштой», — пишут в комментариях в Facebook.

    Некоторые интернет-пользователи удивились реакции Киева, учитывая его постоянные заявления, что Крым является украинской территорией, а другие отдали дань изобретательности немцев, которые «как всегда умудряются усидеть на двух стульях», чтобы извлечь выгоду для себя. Напомним, что санкции были введены после того, как Крым перешел в состав России.

    Украинцы предложили объявить бойкот Adidas и Puma за работу в Крыму вопреки санкциям

    Украинцы предложили объявить бойкот Adidas и Puma за работу в Крыму вопреки санкциям

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #крым #adidas #puma #dhl
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