«Би-би-си» сняла фильм про спасение замученных украинских медведей

Киев, 6 декабря. Британская компания «Би-би-си» сняла фильм об украинских медведях, замученных долгими годами содержания в жестоких условиях в цирках и зоопарках. Спасенные хищники проходят реабилитацию в Закарпатье.

Ролик был опубликован на официальном канале «Би-би-си» на YouTube. В нем, рассказывается о 25 спасенных из цирков и зоопарков медведях.

По словам сотрудников закарпатского реабилитационного центра для медведей в национальном парке Синевир, поступающие к ним животные находятся в тяжелом состоянии. Они страдают от психических расстройств, больны физически: многие из них страдают от слепоты, имеют дефицит мышечной массы, а на теле у них остаются незаживающие открытые раны от ошейников и цепей.

«Молодые медведи хорошо и быстро обучаются, но, когда они стареют и заболевают, в цирках их списывают: отправляют либо на усыпление, либо отдают в охотничьи угодья для тренировки собак», — рассказал авторам фильма один из сотрудников центра.

При этом, отмечается в фильме, сегодня численность бурых медведей на Украине составляет 300 особей. Половина из них содержится в неволе. Но даже те 25 медведей, которых удалось спасти, уже никогда не смогут полностью адаптироваться к жизни в природной среде.

Режиссером фильма стал Камелия Садегзаде, в качестве оператора выступил Александр Шпигунов.

Напомним, ранее любопытный медведь, живущий в амурской тайге, стал первым, кому удалось обнаружить обломки ракеты-носителя «Союз-2.1б».