Литейный мост в Петербурге разведут в ночь на 7 декабря

Москва, 6 декабря. В Петербурге в ночь с 6 на 7 декабря будет разведен Литейный мост. Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», автомобилисты не смогут проехать по мосту с 01.40 до 04.45.

Как стало известно, технологическая разводка Литейного моста будет произведена в ночь с 6 на 7 декабря.

В связи с этим петербургских водителей призывают быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Петербурга на этой неделе закроют проезд по двум улицам в связи с проведением строительных и ремонтных работ.