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Литейный мост в Петербурге разведут в ночь на 7 декабря
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    Литейный мост в Петербурге разведут в ночь на 7 декабря

    13:34  6 Декабря 2017
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    Литейный мост в Петербурге разведут в ночь на 7 декабря

    Москва, 6 декабря. В Петербурге в ночь с 6 на 7 декабря будет разведен Литейный мост. Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», автомобилисты не смогут проехать по мосту  с 01.40 до 04.45. 

    Как стало известно, технологическая разводка Литейного моста будет произведена в ночь с 6 на 7 декабря.

    В связи с этим петербургских водителей призывают быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

    Напомним, ранее сообщалось, что власти Петербурга на этой неделе закроют проезд по двум улицам в связи с проведением строительных и ремонтных работ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #петербург
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