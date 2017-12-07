США расширят вещание «Голоса Америки» и «Радио Свобода» в России и на Украине

Соединенные Штаты планируют увеличить вещание СМИ, работающих за рубежом, в том числе в России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане и других странах постсоветского пространства, для продвижения своих идей. Соответствующая информация содержится в документе комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF). С текстом материала ознакомились в редакции Федерального агентства новостей.

Предполагается, что США расширят вещание «Голоса Америки» и «Радио Свобода», в частности, в России и на Украине

«Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) является независимым органом американского правительства, созданным на двухпартийной основе в соответствии с Международным законом о свободе вероисповедания (IRFA) от 1998 года. Комиссия осуществляет мониторинг соблюдения универсального права на свободу религии и убеждений за рубежом», — говорится на сайте организации.

В частности, американцы хотят пропагандировать религиозную свободу в странах, защищая такие запрещенные организации, как Свидетели Иеговы, которая также запрещена на территории России.

В связи с этим комиссия считает необходимым правительству США «порекомендовать увеличение финансирования российской и украинской служб «Голоса Америки» (VOA), а также российской и украинской служб «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL)». А также «обеспечить постоянное финансирование США радиослужбы «Азаттык».

Напомним, российский Минюст внес в список иностранных агентов «Голос Америки», «Радио Свобода» и еще семь СМИ.

В частности лидер России Владимир Путин ранее подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно документу, медиа может быть признано таковым, если получает финансирование из-за рубежа. Минюст наделили правом решать, какое из зарубежных СМИ на территории России будет признано иностранным агентом.

Подобный статус налагает на СМИ ограничения и обязанности, предусмотренные в настоящее время для некоммерческих организаций, в том числе ответственность за нарушение законодательства.

Согласно новому закону СМИ, признанные иноагентами, должны будут соответствующим образом маркировать материалы и представлять отчеты. За нарушение этих норм в Госдуме предложили штрафовать юридических лиц на 5 млн рублей, а физических — на 100 тыс. рублей.