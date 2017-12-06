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Спорт
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Украина
Азаров: С помощью Саакашвили американские хозяева пытаются призвать Порошенко к порядку
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    Азаров: С помощью Саакашвили американские хозяева пытаются призвать Порошенко к порядку

    13:58  6 Декабря 2017
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    Азаров: С помощью Саакашвили американские хозяева пытаются призвать Порошенко к порядку

    Киев, 6 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николая Азаров прокомментировал новость о задержании экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили в Киеве.

    По его мнению, сейчас на Украине идет конфликт между двумя «американскими ставленниками» —  Михаилом Саакашвили и действующим президентом Петром Порошенко. США пытаются «призвать Порошенко к порядку» при помощи Саакашвили, уверен Азаров.

    «С помощью Саакашвили американские хозяева пытаются призвать Порошенко к порядку», — опубликовал Азаров на своей странице в Facebook.

    Украинский политик также заявил, что кредиты МВФ, которые выделяются для урегулирования ситуации в стране, «киевский режим кладет себе в карман».

    Азаров: С помощью Саакашвили американские хозяева пытаются призвать Порошенко к порядку

    Азаров считает, что на президентских выборах, которые пройдут в 2019 году на Украине, никто не станет голосовать за Саакашвили.

    «Но сейчас его очень удобно использовать для расшатывания ситуации в качестве тарана. Он может хоть как-то поколебать Порошенко, вот его и поддерживают», — считает Азаров.

    Напомним, что во вторник, 5 декабря, в квартиру Саакашвили с обыском пришли представители СБУ и Генпрокуратуры Украины. Бывший президент Грузии попытался скрыться с места происшествия, забравшись на крышу. Однако полиция его остановила.

    В результате Генпрокуратура Украины предъявила Саакашвили обвинение по трем статьям: покушение на преступление, совершенное группой лиц по сговору, содействие участникам преступных организаций, а также о сокрытии преступной деятельности.

    Автор: Дима Оленин
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    #украина #азаров #саакашвили
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