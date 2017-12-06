Киев, 6 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николая Азаров прокомментировал новость о задержании экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили в Киеве.

По его мнению, сейчас на Украине идет конфликт между двумя «американскими ставленниками» — Михаилом Саакашвили и действующим президентом Петром Порошенко. США пытаются «призвать Порошенко к порядку» при помощи Саакашвили, уверен Азаров.

«С помощью Саакашвили американские хозяева пытаются призвать Порошенко к порядку», — опубликовал Азаров на своей странице в Facebook.

Украинский политик также заявил, что кредиты МВФ, которые выделяются для урегулирования ситуации в стране, «киевский режим кладет себе в карман».

Азаров считает, что на президентских выборах, которые пройдут в 2019 году на Украине, никто не станет голосовать за Саакашвили.

«Но сейчас его очень удобно использовать для расшатывания ситуации в качестве тарана. Он может хоть как-то поколебать Порошенко, вот его и поддерживают», — считает Азаров.

Напомним, что во вторник, 5 декабря, в квартиру Саакашвили с обыском пришли представители СБУ и Генпрокуратуры Украины. Бывший президент Грузии попытался скрыться с места происшествия, забравшись на крышу. Однако полиция его остановила.

В результате Генпрокуратура Украины предъявила Саакашвили обвинение по трем статьям: покушение на преступление, совершенное группой лиц по сговору, содействие участникам преступных организаций, а также о сокрытии преступной деятельности.