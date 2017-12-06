Стало известно, в каком случае телеканалы РФ откажутся от трансляции Игр-2018

Москва, 6 декабря. Редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая рассказала, в каком случае российские телеканалы откажутся от трансляции зимних Олимпийских игр-2018. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Болецкая отметила, что в настоящее время официальное решение не сформировано.

«Переговорила еще раз с телеканалами, которые планировали транслировать Олимпиаду. Официальная позиция — решения нет. Неофициальная — ждем, пустят ли политики наших спортсменов выступать под нейтральным флагом. Если никто не едет, соответственно, Игры не показываем совсем», — написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что решение о трансляции Олимпийских игр-2018 на «Матч ТВ» в настоящий момент не принято.

Накануне стало известно, что комиссия Международного олимпийского комитета приняла решение о недопуске сборной России на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Россияне, которых ранее не обвиняли в причастности к допинг-скандалам, смогут выступить в Южной Корее под нейтральным флагом.

В среду, 6 декабря, российские спортсмены подали иски в Спортивный арбитражный суд после оглашения вердикта МОК.