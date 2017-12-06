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Спорт
В Госдуме ответили на обвинения Киева в «изнасиловании Россией олимпийских ценностей»
Спорт
Стало известно, в каком случае телеканалы РФ откажутся от трансляции Игр-2018
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    Стало известно, в каком случае телеканалы РФ откажутся от трансляции Игр-2018

    13:25  6 Декабря 2017
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    Москва, 6 декабря. Редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая рассказала, в каком случае российские телеканалы откажутся от трансляции зимних Олимпийских игр-2018. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

    Болецкая отметила, что в настоящее время официальное решение не сформировано.

    «Переговорила еще раз с телеканалами, которые планировали транслировать Олимпиаду. Официальная позиция — решения нет. Неофициальная — ждем, пустят ли политики наших спортсменов выступать под нейтральным флагом. Если никто не едет, соответственно, Игры не показываем совсем», — написала она. 

    Напомним, ранее сообщалось, что решение о трансляции Олимпийских игр-2018 на «Матч ТВ» в настоящий момент не принято. 

    Стало известно, в каком случае телеканалы РФ откажутся от трансляции Игр-2018

    Накануне стало известно, что комиссия Международного олимпийского комитета приняла решение о недопуске сборной России на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Россияне, которых ранее не обвиняли в причастности к допинг-скандалам, смогут выступить в Южной Корее под нейтральным флагом. 

    Стало известно, в каком случае телеканалы РФ откажутся от трансляции Игр-2018

    В среду, 6 декабря, российские спортсмены подали иски в Спортивный арбитражный суд после оглашения вердикта МОК. 

    Автор: Дана Балан
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    #мок #олимпиада-2018 #болецкая #трансляция #игры-2018
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