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«Смеются над собой»: шоумен Мухарский раскритиковал сериал «Сваты»
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    «Смеются над собой»: шоумен Мухарский раскритиковал сериал «Сваты»

    16:51  6 Декабря 2017
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    «Смеются над собой»: шоумен Мухарский раскритиковал сериал «Сваты»

    Киев, 6 декабря. Украинский шоумен Антон Мухарский раскритиковал актера Владимира Зеленского, а также сериал «Сваты», который, по его мнению, высмеивает украинцев.

    На Украине запретили сериал «Сваты», на территорию страны был также запрещен въезд нескольким российским актерам, принимавшим участие в проекте. Актер Владимир Зеленский подверг критике запрет комедии, подчеркнув, что ее смотрели миллионы украинцев. 

    «В своем заявлении Зеленский проявил всю степень унизительного отношения к украинскому языку и всему украинскому. Их юмор, их шароварные персонажи, которых высмеивают», — заявил Антон Мухарский. 

    Шоумен считает, что украинцы, когда смотрят сериал «Сваты», «смеются над собой». Мухарский добавил, что несмотря на несогласие с мнением Зеленского, позиция актера имеет право быть высказанной. Он считает, что у Зеленского своя аудитория, а репутация актера на Украине «очень размыта». 

    «Смеются над собой»: шоумен Мухарский раскритиковал сериал «Сваты»

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #зеленский #сваты
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