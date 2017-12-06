«Смеются над собой»: шоумен Мухарский раскритиковал сериал «Сваты»

Киев, 6 декабря. Украинский шоумен Антон Мухарский раскритиковал актера Владимира Зеленского, а также сериал «Сваты», который, по его мнению, высмеивает украинцев.

На Украине запретили сериал «Сваты», на территорию страны был также запрещен въезд нескольким российским актерам, принимавшим участие в проекте. Актер Владимир Зеленский подверг критике запрет комедии, подчеркнув, что ее смотрели миллионы украинцев.

«В своем заявлении Зеленский проявил всю степень унизительного отношения к украинскому языку и всему украинскому. Их юмор, их шароварные персонажи, которых высмеивают», — заявил Антон Мухарский.

Шоумен считает, что украинцы, когда смотрят сериал «Сваты», «смеются над собой». Мухарский добавил, что несмотря на несогласие с мнением Зеленского, позиция актера имеет право быть высказанной. Он считает, что у Зеленского своя аудитория, а репутация актера на Украине «очень размыта».