Украинские СМИ осудили Лорак за приглашение на Новый год в Москву
Москва, 6 декабря. Певица Ани Лорак пригласила поклонников встретить Новый год в Москве. Этот поступок артистки вызвал новую волну критики на Украине.
На своей странице в Instagram Лорак вместе с исполнителем Emin пригласила поклонников на Новый год в Москву. Артисты сообщили, что готовят концерт 31 декабря в московском клубе «Крокус Сити Холл».
«С нетерпением ждем встречи с вами, 31 декабря в Крокусе, — призвала Лорак подписчиков в соцсети. — Необыкновенный вечер — радость, музыка, волшебство! Мы вместе встретим новый 2018 год! Ура! Приходите, ждем вас».
Друзья, уже скоро мы готовы подарить вам самый Жаркий Новый год в Крокус Сити! Проведите его в нашей крутой компании! В программе выступления лучших артистов. Забронировать столик можно на сайте @сrocuscityhall и по телефону: + 7 499 55 000 55 Кто не успеет и не сможет попасть 31 декабря к нам, то ловите прямой эфир на @zharatv! #самыйЖАРКИЙновыйгод ✌️До встречи 31 декабря ! #crocus#новыйгод
Поклонники заполнили комментарии комплиментами любимой певице. Многие жители Украины добавили, что скучают по Лорак, но билеты слишком дорогие, поэтому приехать не смогут.
Однако украинские СМИ осудили это приглашение Лорак. По их мнению, певица «поет и танцует» в то время, когда «на Украине ежедневно гибнут люди». Стоит отметить, что украинские артисты, выступающие с антироссийскими высказываниями, также проводят концерты и выступления.
«Пока на Украине ежедневно гибнут люди, я буду для вас петь и танцевать: Лорак анонсировала новогодний концерт в Москве», — сообщили СМИ украинцам.
Кроме того, они заявили, что такой шаг — якобы явный признак того, что карьера певицы на спаде.
«Сладкая» парочка записала видеообращение к москвичам, чтобы те не жалели финансов и приобрели билетики в «Крокус» и с «удовольствием» послушали хиты Лорак», — язвят украинские журналисты.