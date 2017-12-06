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Спорт
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Спорт
Олимпийская чемпионка рассказала о «ловушке» МОК для российских спортсменов
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    Олимпийская чемпионка рассказала о «ловушке» МОК для российских спортсменов

    13:12  6 Декабря 2017
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    Олимпийская чемпионка рассказала о «ловушке» МОК для российских спортсменов

    Двухкратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова рассказала о «ловушке», которую, возможно, готовит Международный олимпийский комитет для российских спортсменов. Соответствующее заявление она сделала в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    Напомним, ранее МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018 году в Корее. Поводом стали антидопинговые расследования, объективность которых находится под большим вопросом. В основе расследования также лежат показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который сбежал в США от справедливого российского правосудия. В России против Родченкова возбуждено уголовное дело.

    «Если с нами [со спортсменами] нет наших представителей, то не следующая ли это ловушка? Может, она осуществится, может, не осуществится, но определенный испуг есть... Если к нам будут приставлены агенты, которые будут следить и контролировать передвижения, перемещения, жизнь  спортсменов на Олимпиаде, то, я так думаю, она пройдет нормально. Но лишняя нервотрепка для спортсменов и оглядки вправо-влево, ожидание подвоха, это, конечно, заберет больше сил, нежели чем если бы спортсмены приехали с открытой душой», — заключила Мастеркова.

    Ведущий Артем Шейнин в свою очередь заметил, что нервы спортсменов уже напряжены из-за тех решений, которые приняли в МОК.

    «Ребятам сейчас нужно думать еще и об этом, вместо того, чтобы полностью уйти в тренировки», — заключил Шейнин.

    Автор: Алексей Громов
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    #спорт #олимпиада-2018 #общество
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