Сирия: оппозиция продолжила технические дискуссии с офисом де Мистуры

Москва, 6 декабря. Делегат Сирийской комиссии по переговорам (СКП) оппозиции САР от платформы Каир Фирас аль-Халиди заявил, что делегация СКП в среду продолжает дискуссии с офисом спецпосланника ООН по Сирии.

«У нас встреча в среду с командой Стаффана де Мистуры, — сказал он в интервью РИА Новости. — Я буду обсуждать некоторые «корзины», а также технические вопросы».

Аль-Халиди подчеркнул, что участие де Мистуры во встрече не предполагается.

Напомним, что спецпосланник ООН по Сирии ранее заявлял о планах провести сразу два раунда переговоров в Женеве в декабре при условии, что сирийская оппозиция окажет ему содействие.

1 декабря глава делегации правительства Сирии в Женеве Башар аль-Джаафари заявил, что прямые переговоры Дамаска с оппозицией САР невозможны, пока с ее стороны существует требование об уходе действующего лидера республики Башара Асада.