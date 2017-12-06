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Сирия: оппозиция продолжила технические дискуссии с офисом де Мистуры
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    Сирия: оппозиция продолжила технические дискуссии с офисом де Мистуры

    13:09  6 Декабря 2017
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    Сирия: оппозиция продолжила технические дискуссии с офисом де Мистуры

    Москва, 6 декабря. Делегат Сирийской комиссии по переговорам (СКП) оппозиции САР от платформы Каир Фирас аль-Халиди заявил, что делегация СКП в среду продолжает дискуссии с офисом спецпосланника ООН по Сирии.

    «У нас встреча в среду с командой Стаффана де Мистуры, — сказал он в интервью РИА Новости. — Я буду обсуждать некоторые «корзины», а также технические вопросы».

    Аль-Халиди подчеркнул, что участие де Мистуры во встрече не предполагается.

    Напомним, что спецпосланник ООН по Сирии ранее заявлял о планах провести сразу два раунда переговоров в Женеве в декабре при условии, что сирийская оппозиция окажет ему содействие. 

    1 декабря глава делегации правительства Сирии в Женеве Башар аль-Джаафари заявил, что прямые переговоры Дамаска с оппозицией САР невозможны, пока с ее стороны существует требование об уходе действующего лидера республики Башара Асада.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия
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