Русский спортсмен, сдавайся: в Сети отреагировали на вердикт МОК по России

Киев, 6 декабря. Пользователи социальных сетей не могли остаться равнодушными к вердикту Международного олимпийского комитета, который отстранил российскую сборную от участия в предстоящих Олимпийских играх в Пхенчхане. После первой волны возмущения в Сети распространилось большое количество насмешливых картинок и текстов.

Не осталось без внимание предложение российским спортсменам выступать под нейтральным флагом. Украинская журналистка и адвокат Татьяна Монтян выложила в Facebook «листовку» МОК к русским спортсменам.

«Русский спортсмен, сдавайся! У тебя нет никаких шансов победить Великую Америку! — написано на листовке, украшенной символами НАТО и Пентагона. — Если вы продолжите выступать под своим флагом, вас ждет голодная смерть! Поднимите нейтральный флаг! Подними руки вверх и переходи к нам! В плену тебя ждут медали, первые места, денежные призы и всемирная слава!».

Всем, кто знаком с историей Великой Отечественной войны очевидно, что «листовка МОК» иронически обыгрывает воззвания, распространявшиеся фашистскими войсками на линии фронта во время Великой Отечественной войны.

Ранее ряд российских и зарубежных официальных лиц заявили, что допинговый скандал, ставший поводом для преследования российских спортсменов и позорного вердикта МОК, является продолжением политической линии Запада на «сдерживание» России — таким образом, решение МОК перевело олимпийский спорт в политическую плоскость.