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Вербовщики ИГИЛ обезврежены в Испании
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    Вербовщики ИГИЛ обезврежены в Испании

    13:07  6 Декабря 2017
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    Вербовщики ИГИЛ обезврежены в Испании

    Мадрид, 6 декабря. Ячейка «Исламского государства» задержана спецслужбами Испании и Марокко.

    Газета La Razón сообщила о совместной операции сил безопасности Испании и Марокко, которые в тесном взаимодействии обезвредили ячейку из четырех вербовщиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Двое из боевиков были арестованы в Каталонии, один в Мадриде. Последнего исламиста захватили в городе Танджа в Марокко.

    Все вербовщики были выходцами из Марокко и набирали новых боевиков для «Халифата». Сейчас с игиловцами работают следователи. Ранее сообщалось, что власти Марокко приговорили к трем годам тюрьмы местного жителя и его жену за связи с «Исламским государством»1.

    Вербовщики ИГИЛ обезврежены в Испании

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #испания #марокко
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