Вербовщики ИГИЛ обезврежены в Испании

Мадрид, 6 декабря. Ячейка «Исламского государства» задержана спецслужбами Испании и Марокко.

Газета La Razón сообщила о совместной операции сил безопасности Испании и Марокко, которые в тесном взаимодействии обезвредили ячейку из четырех вербовщиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Двое из боевиков были арестованы в Каталонии, один в Мадриде. Последнего исламиста захватили в городе Танджа в Марокко.

Все вербовщики были выходцами из Марокко и набирали новых боевиков для «Халифата». Сейчас с игиловцами работают следователи. Ранее сообщалось, что власти Марокко приговорили к трем годам тюрьмы местного жителя и его жену за связи с «Исламским государством»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.