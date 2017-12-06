Глава МОК не видит причин для бойкота Олимпиады Россией

Лозанна, 6 декабря. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах после вынесенного решения относительно недопуска сборной России на ОИ-2018 прокомментировал возможный бойкот россиян. Об этом передает AFP Sport.

По словам главы МОК, «бойкот не является действенным методом, благодаря которому можно чего-то добиться». В данном случае (со сборной России — Прим.ред.) он «не видит причин для таких мер».

"Un boycott olympique n'a jamais rien résolu", Déclaration de Thomas Bach, président du Comité international olympique alors que la Russie a été suspendue des jeux Olympiques 2018 de Pyeongchang et pourrait envisager de boycotter l'événement en février en Corée du Sud. #AFP pic.twitter.com/dKVcMCiXdd — AFP Sports (@AFPSport) December 5, 2017

Бах напомнил, что «чистым» спортсменам можно участвовать в Олимпиаде, но под нейтральным флагом. Президент МОК считает, что это «намного лучше, чем возводить новую стену между Россией и международным олимпийским движением».

Кроме того, он подчеркнул, что в решении МОК якобы не было абсолютно никакой политики. Он заявил, что его организация не позволит себе попасть под чье бы то ни было влияние.

Ранее стало известно, что 22 российских спортсмена подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд после вынесенного МОК «приговора» о недопуске РФ на Игры-2018.