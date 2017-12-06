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Спорт
В Госдуме ответили на обвинения Киева в «изнасиловании Россией олимпийских ценностей»
Спорт
Глава МОК не видит причин для бойкота Олимпиады Россией
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    Глава МОК не видит причин для бойкота Олимпиады Россией

    13:10  6 Декабря 2017
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    Глава МОК не видит причин для бойкота Олимпиады Россией

    Лозанна, 6 декабря. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах после вынесенного решения относительно недопуска сборной России на ОИ-2018 прокомментировал возможный бойкот россиян. Об этом передает AFP Sport. 

    По словам главы МОК, «бойкот не является действенным методом, благодаря которому можно чего-то добиться». В данном случае (со сборной России — Прим.ред.) он «не видит причин для таких мер».

    Бах напомнил, что «чистым» спортсменам можно участвовать в Олимпиаде, но под нейтральным флагом. Президент МОК считает, что это «намного лучше, чем возводить новую стену между Россией и международным олимпийским движением».

    Глава МОК не видит причин для бойкота Олимпиады Россией

    Кроме того, он подчеркнул, что в решении МОК якобы не было абсолютно никакой политики. Он заявил, что его организация не позволит себе попасть под чье бы то ни было влияние. 

    Ранее стало известно, что 22 российских спортсмена подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд после вынесенного МОК «приговора» о недопуске РФ на Игры-2018. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #томас бах #ои-2018 #бойкот #олимпиада-2018 #сборная россии
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