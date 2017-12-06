Путин не обсуждал идею возвращения сбежавших в Лондон бизнесменов — Песков

Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин пока не обсуждал с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым идею возвращения сбежавших в Лондон бизнесменов на родину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не знаю. Не обсуждалось», — заявил Песков в ответ на вопрос журналиста, обсуждались ли предложения Титова с Путиным и будут ли они реализованы.

Ранее в интервью агентству РИА Новости Титов сообщил, что готовит список российских бизнесменов, которые скрываются в британской столице. Титов планирует попросить разрешения вернуться им на родину в обмен на возмещение нанесенного ими ущерба.

Отметим, что Лондон неоднократно становился прибежищем для сбежавших из России предпринимателей. У России и Великобритании нет никаких соглашений по правовой помощи в уголовных делах. Именно по этой причине запросы правоохранительных органов зачастую остаются без ответов.

Самым известным бизнесменом, сбежавшим в Лондон, является бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. В Англии также проживает экс-глава банка Москвы Андрей Бородин, который обвиняется в России в мошенничестве.