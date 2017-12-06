Решение о трансляции Олимпийских игр на «Матч ТВ» еще не принято

Москва, 6 декабря. Окончательное решение о показе или об отказе от трансляций Олимпийских игр на телеканале Матч ТВ еще не принято.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром медиа», владеющего каналом.

«Мы не можем комментировать ситуацию, поскольку мы не знаем, как она будет развиваться», — пояснили в пресс-службе, добавив, что внимательно следят за развитием событий.

Напомним, во вторник Международный олимпийский комитет вынес решение: наши спортсмены смогут выступить на Играх в Пхенчхане в 2018 году только под нейтральным флагом.

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко считает, что в отсутствие на играх России Олимпиада не вызовет интереса у российского телезрителя.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Южной Корее.