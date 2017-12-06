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Спорт
В Госдуме ответили на обвинения Киева в «изнасиловании Россией олимпийских ценностей»
Спорт
Решение о трансляции Олимпийских игр на «Матч ТВ» еще не принято
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    Решение о трансляции Олимпийских игр на «Матч ТВ» еще не принято

    12:48  6 Декабря 2017  /обновлено: 12:50  06 Декабря 2017
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    Решение о трансляции Олимпийских игр на «Матч ТВ» еще не принято

    Москва, 6 декабря. Окончательное решение о показе или об отказе от трансляций Олимпийских игр на телеканале Матч ТВ еще не принято.

    Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром медиа», владеющего каналом.

    «Мы не можем комментировать ситуацию, поскольку мы не знаем, как она будет развиваться», — пояснили в пресс-службе, добавив, что внимательно следят за развитием событий.

    Напомним, во вторник Международный олимпийский комитет вынес решение: наши спортсмены смогут выступить на Играх в Пхенчхане в 2018 году только под нейтральным флагом.

    Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко считает, что в отсутствие на играх России Олимпиада не вызовет интереса у российского телезрителя.

    Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Южной Корее.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #олимпиада-2018 #трансляции
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