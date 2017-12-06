Путин может объявить о намерении участвовать в президентских выборах в любое время — Песков

Москва, 6 декабря. Президент России Владимир Путин может в любой день объявить о своем участии в президентских выборах, заявил в среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент может это сделать в любое время, поэтому нужно быть готовым каждый день. Когда он примет такое решение, я не знаю, а слухи у нас насчет каждого дня и ходят», — отметил он.

Напомним, что во время пресс-конференции АТЭС один из журналистов спросил Путина, намерен ли он участвовать в выборах, на что президент ответил: «время придет, поговорим на эту тему».

Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года. Среди вероятных кандидатов, которые вступят в гонку за президентское кресло, называют бывшего лидера «Яблока» Григория Явлинского, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, телеведущую Ксению Собчак, журналиста Екатерину Гордон, председателя Национального родительского комитета Ирину Волынец и уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова.