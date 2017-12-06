Сторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины

Киев, 6 декабря. Сторонники бывшего президента Грузии и экс-губенрнатора Одесской области Михаила Саакашвили заявили, что придут домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко, если силовики снова попытаются разогнать палаточный городок митингующих у здания Рады.

Об этом заявил на выступлении в Раде в среду один из лидеров партии Саакашвили Движение новых сил», внефракционный депутат Юрий Деревянко. Он обратился к Луценко с просьбой прекратить провоцировать митингующих и в дальнейшем избегать силовых сценариев.

«Уважаемый господин Луценко, люди меня просили вам передать, что они… если еще раз прольется кровь мирных украинцев, которые находятся перед Верховной радой, все пойдут к вам домой», — сказал он.

Напомним, накануне в Киеве возобновились акции протеста сторонников Саакашвили в связи с попыткой украинских правоохранительных органов задержать политика. В настоящее время сам Саакашвили также находится в палаточном городке. В среду при новой попытке МВД Украины задержать его пострадали 13 человек.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко потребовал от Саакашвили в течение суток добровольно явиться на допрос. Политику предъявляются обвинения по трем уголовным статьям.