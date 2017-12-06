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Спорт
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Украина
Сторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины
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    Сторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины

    12:56  6 Декабря 2017
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    Сторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины

    Киев, 6 декабря. Сторонники бывшего президента Грузии и экс-губенрнатора Одесской области Михаила Саакашвили заявили, что придут домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко, если силовики снова попытаются разогнать палаточный городок митингующих у здания Рады.

    Об этом заявил на выступлении в Раде в среду один из лидеров партии Саакашвили Движение новых сил», внефракционный депутат Юрий Деревянко. Он обратился к Луценко с просьбой прекратить провоцировать митингующих и в дальнейшем избегать силовых сценариев.

    «Уважаемый господин Луценко, люди меня просили вам передать, что они… если еще раз прольется кровь мирных украинцев, которые находятся перед Верховной радой, все пойдут к вам домой», — сказал он.

    Напомним, накануне в Киеве возобновились акции протеста сторонников Саакашвили в связи с попыткой украинских правоохранительных органов задержать политика. В настоящее время сам Саакашвили также находится в палаточном городке. В среду при новой попытке МВД Украины задержать его пострадали 13 человек.

    Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко потребовал от Саакашвили в течение суток добровольно явиться на допрос. Политику предъявляются обвинения по трем уголовным статьям.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #саакашвили #луценко #митинги
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