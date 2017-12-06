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Ребенок получил ожоги из-за загоревшегося телефона Samsung в Омске
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    Ребенок получил ожоги из-за загоревшегося телефона Samsung в Омске

    12:40  6 Декабря 2017
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    Ребенок получил ожоги из-за загоревшегося телефона Samsung в Омске

    Омск, 6 декабря. 11-летняя девочка в Омске получила ожоги легкой степени от вспыхнувшего мобильного телефона Samsung, который стоял на зарядке рядом с ее кроватью.

    Как сообщил РИА Новости в среду представитель УМВД по Омску, в настоящее время проводится проверка по данному факту. Инцидент произошел в ночь на 5 декабря. Во время возгорания телефона девочка спала. Ребенку оказали первую помощь в больнице, госпитализация не потребовалась, состояние девочки удовлетворительное.

    Родители ребенка уже написали претензию в магазин, где телефон был приобретен менее года назад. Модель телефона не уточняется.

    Напомним, в прошлом году массовое возгорание телефонов Samsung Galaxy Note 7 фиксировалось по всему миру. Компания остановила продажи, а позже отозвала 2,5 млн таких смартфонов.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #samsung #омск #телефон #возгорание
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