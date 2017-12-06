Делать выводы в связи с решением МОК по сборной России преждевременно — Песков

Москва, 6 декабря. Делать выводы в связи с решением Международного олимпийского комитета о дисквалификации сборной России на Играх-2018 преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«До того, как эти вопросы не прояснились, до того, наверное, как состоится наше олимпийское собрание, какую-то консолидированную точку зрения не сформируют наши спортсмены, делать какие-то заключения представляется преждевременным», — констатировал пресс-секретарь российского президента.

Песков повторил, что ситуация в связи с дисквалификацией сборной России на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году является серьезной. По словам представителя Кремля, она «требует глубокого анализа».

«Здесь просто таким вот эмоциям, скажем так, отдаваться неверно», — заметил он.

В среду, 6 декабря, президент России Владимир Путин примет официальное решение об участии российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году.