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В Госдуме ответили на обвинения Киева в «изнасиловании Россией олимпийских ценностей»
Спорт
Песков назвал защиту российских спортсменов приоритетом после решения МОК
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    Песков назвал защиту российских спортсменов приоритетом после решения МОК

    12:40  6 Декабря 2017  /обновлено: 13:00  06 Декабря 2017
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    Песков назвал защиту российских спортсменов приоритетом после решения МОК

    Москва, 6 декабря. Вопрос персональной ответственности спортивных чиновников за ситуацию с олимпийской сборной РФ не является приоритетным, главное сейчас — защита спортсменов. Об этом, комментируя недавнее решение международного олимпийского комитета о недопуске сборной России на Олимпиаду под своим флагом, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

    «Первостепенной является тема защиты интересов наших с вами спортсменов, российских спортсменов, отечественных спортсменов. И вот чтобы защитить их интересы, мы должны сконцентрировать все свои усилия, а уже все остальное рассматривать во вторую (очередь — прим. ФАН)», — цитирует Пескова РИА Новости

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что не может ответить на вопрос об отношении Кремля к ответственности конкретных чиновников и функционеров в сложившейся ситуации. В то же время Песков добавил, что сейчас надо взвешенно и обстоятельно проанализировать решение МОК. Для этого, считает Песков, в первую очередь нужно исключить эмоции.

    Напомним, вечером во вторник стало известно, что МОК дисквалифицировал Российский олимпийский комитет.

    Автор: Федор Веснин
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    #песков #мок #олимпиада-2018 #сборная россии
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