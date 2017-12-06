Песков назвал защиту российских спортсменов приоритетом после решения МОК

Москва, 6 декабря. Вопрос персональной ответственности спортивных чиновников за ситуацию с олимпийской сборной РФ не является приоритетным, главное сейчас — защита спортсменов. Об этом, комментируя недавнее решение международного олимпийского комитета о недопуске сборной России на Олимпиаду под своим флагом, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Первостепенной является тема защиты интересов наших с вами спортсменов, российских спортсменов, отечественных спортсменов. И вот чтобы защитить их интересы, мы должны сконцентрировать все свои усилия, а уже все остальное рассматривать во вторую (очередь — прим. ФАН)», — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что не может ответить на вопрос об отношении Кремля к ответственности конкретных чиновников и функционеров в сложившейся ситуации. В то же время Песков добавил, что сейчас надо взвешенно и обстоятельно проанализировать решение МОК. Для этого, считает Песков, в первую очередь нужно исключить эмоции.

Напомним, вечером во вторник стало известно, что МОК дисквалифицировал Российский олимпийский комитет.