Песков прокомментировал возможное признание Трампом Иерусалима столицей Израиля

Москва, 6 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в РФ обеспокоены риском осложнения ситуации в случае возможного признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Так, в ответ на просьбу прокомментировать еще не оглашенное решение США признать Иерусалим столицей Израиля и его последствия, Песков отметил, что накануне во время телефонного разговора Владимира Путина и его палестинского коллеги Махмуда Аббаса «выражалась обеспокоенность этой ситуацией и возможным осложнением этой ситуации».

«Говорить о тех решениях, которые еще не объявлялись, мы не хотели бы», — заключил представитель Кремля.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что предполагаемое решение Трампа переместить посольство США в Иерусалим и признать его столицей Израиля будет «серьезной ошибкой».

Накануне лидер Палестины Махмуд Аббас предупрадил своего американского коллегу о том, что этот шаг будет иметь опасные последствия.