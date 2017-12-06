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Песков прокомментировал возможное признание Трампом Иерусалима столицей Израиля
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    Песков прокомментировал возможное признание Трампом Иерусалима столицей Израиля

    13:25  6 Декабря 2017
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    Песков прокомментировал возможное признание Трампом Иерусалима столицей Израиля

    Москва, 6 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в РФ обеспокоены риском осложнения ситуации в случае возможного признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

    Так, в ответ на просьбу прокомментировать еще не оглашенное решение США признать Иерусалим столицей Израиля и его последствия, Песков отметил, что накануне во время телефонного разговора Владимира Путина и его палестинского коллеги Махмуда Аббаса «выражалась обеспокоенность этой ситуацией и возможным осложнением этой ситуации».

    «Говорить о тех решениях, которые еще не объявлялись, мы не хотели бы», — заключил представитель Кремля.

    Песков прокомментировал возможное признание Трампом Иерусалима столицей Израиля

    Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что предполагаемое решение Трампа переместить посольство США в Иерусалим и признать его столицей Израиля будет «серьезной ошибкой».

    Накануне лидер Палестины Махмуд Аббас предупрадил своего американского коллегу о том, что этот шаг будет иметь опасные последствия.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сша #трамп #песков #израиль
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