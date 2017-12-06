Лидер Ирана назвал «провалом» решение Трампа о переносе посольства США в Иерусалим

Тегеран, 6 декабря. Решение президента Дональда Трампа переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, признав, таким образом, священный город столицей еврейского государства, является признаком «некомпетентности и провала», заявил высший руководитель Ирана Али Хаменеи.

«Они хотят объявить Кудс столицей оккупированной Палестины из-за своей некомпетентности и провала», — заявил Хаменеи, использовав арабское название Иерусалима.

Как сообщает Reuters, на своем официальном сайте иранский лидер объявил, что «в отношении Палестины у США связаны руки и они не могут добиться своих целей». Он подчеркнул, что народ Палестины одержит победу в противостоянии с Израилем и поддерживающими его США, а перенос столицы в Израиль является «объявлением войны».

«Чиновники американского правительства сами заявили, что должны начать войну в регионе для обеспечения безопасности сионистского режима, — объявил Хаменеи. — Чего бы Америка не добивалась, они будут действовать против ислама, чтобы достичь этого».

Напомним, предполагается, что вечером президент Трамп объявит о переносе посольства США в Иерусалим. В исламском мире предполагаемый шаг США вызвал крайне негативную реакцию.