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Лидер Ирана назвал «провалом» решение Трампа о переносе посольства США в Иерусалим
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    Лидер Ирана назвал «провалом» решение Трампа о переносе посольства США в Иерусалим

    13:19  6 Декабря 2017
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    Лидер Ирана назвал «провалом» решение Трампа о переносе посольства США в Иерусалим

    Тегеран, 6 декабря. Решение президента Дональда Трампа переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, признав, таким образом, священный город столицей еврейского государства, является признаком «некомпетентности и провала», заявил высший руководитель Ирана Али Хаменеи.

    «Они хотят объявить Кудс столицей оккупированной Палестины из-за своей некомпетентности и провала», — заявил Хаменеи, использовав арабское название Иерусалима.

    Лидер Ирана назвал «провалом» решение Трампа о переносе посольства США в Иерусалим

    Как сообщает Reuters, на своем официальном сайте иранский лидер объявил, что «в отношении Палестины у США связаны руки и они не могут добиться своих целей». Он подчеркнул, что народ Палестины одержит победу в противостоянии с Израилем и поддерживающими его США, а перенос столицы в Израиль является «объявлением войны».

    «Чиновники американского правительства сами заявили, что должны начать войну в регионе для обеспечения безопасности сионистского режима, — объявил Хаменеи. — Чего бы Америка не добивалась, они будут действовать против ислама, чтобы достичь этого».

    Напомним, предполагается, что вечером президент Трамп объявит о переносе посольства США в Иерусалим. В исламском мире предполагаемый шаг США вызвал крайне негативную реакцию.

    Автор: Валентин Меликов
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    #трамп #хаменеи
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