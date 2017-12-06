Лазить по крышам, ходить по улицам: эксперт назвал задачу Саакашвили в Киеве

Москва, 6 декабря. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал сообщения об объявлении в розыск экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили, отметив, что все прекрасно знают, где находится грузинский политик.

Эксперт отметил, что все в курсе — «Саакашвили находится в палаточном городке возле Рады».

«Я не понимаю, почему Саакашвили объявили в розыск. Ведь изначально прокуратурой была выдана санкция на его задержание, его собирались доставить в суд и избрать меру пресечения...», — отметил политолог.

По мнению Ищенко, в настоящее время цель бывшего грузинского президента в Киеве — удерживать внимание общественности, передает RT.

«Он лицо харизматичное, понятное Западу, он служит лицом этого мятежа... Пока его цель в Киеве — создавать шум: ходить по улицам, лазить по крышам, привлекать людей», — считает эксперт.

Напомним, ранее Саакашвили был объявлен в розыск сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.