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Спорт
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Украина
Лазить по крышам, ходить по улицам: эксперт назвал задачу Саакашвили в Киеве
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    Лазить по крышам, ходить по улицам: эксперт назвал задачу Саакашвили в Киеве

    12:48  6 Декабря 2017
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    Лазить по крышам, ходить по улицам: эксперт назвал задачу Саакашвили в Киеве

    Москва, 6 декабря. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал сообщения об объявлении в розыск экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили, отметив, что все прекрасно знают, где находится грузинский политик. 

    Эксперт отметил, что все в курсе — «Саакашвили находится в палаточном городке возле Рады».  

    «Я не понимаю, почему Саакашвили объявили в розыск. Ведь изначально прокуратурой была выдана санкция на его задержание, его собирались доставить в суд и избрать меру пресечения...», — отметил политолог.

    По мнению Ищенко, в настоящее время цель бывшего грузинского президента в Киеве — удерживать внимание общественности, передает RT.

    Лазить по крышам, ходить по улицам: эксперт назвал задачу Саакашвили в Киеве

    «Он лицо харизматичное, понятное Западу, он служит лицом этого мятежа... Пока его цель в Киеве — создавать шум: ходить по улицам, лазить по крышам, привлекать людей», — считает эксперт.

    Напомним, ранее Саакашвили был объявлен в розыск сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

    Автор: Дана Балан
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    #киев #украина #саакашвили #верховная рада #луценко #гпу
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