Автошпионы засняли серийный Suzuki Jimny на заводе в Японии

Токио, 6 декабря. Промышленные шпионы сумели получить первую фотографию обновления компактного внедорожника Suzuki Jimny, не покрытую специальным камуфляжем. Серийный образец автомобиля удалось заснять на заводе компании в Японии.

Несмотря на то, что попавшее в Сеть фото не очень четкое, можно оценить габариты новой модели, поступит в продажу весной следующего года — судя по всему, новый Jimny будет немного больше предшественника, с острыми углами и немного похож на Gelandewagen.

Напомним, некоторое время назад в Suzuki объявили о прекращении производства модели Jimny — однако такое решение вызвало шквал недовольных писем со стороны поклонников компактного джипа и японская компания решила продолжить выпуск модели и обновить модельный ряд — это будет уже четвертое обновление Jimny, выпускающегося с 1970 года.

Предполагается, что новая модель будет выпускаться в том числе в пятидверном исполнении (у которого будет увеличена колесная база), с бензиновым турбодвигателем объемом 1,0 литра и 1,4-литровым дизелем.