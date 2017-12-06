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Автошпионы засняли серийный Suzuki Jimny на заводе в Японии
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    Автошпионы засняли серийный Suzuki Jimny на заводе в Японии

    14:10  6 Декабря 2017
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    Автошпионы засняли серийный Suzuki Jimny на заводе в Японии

    Токио, 6 декабря. Промышленные шпионы сумели получить первую фотографию обновления компактного внедорожника Suzuki Jimny, не покрытую специальным камуфляжем. Серийный образец автомобиля удалось заснять на заводе компании в Японии.

    Несмотря на то, что попавшее в Сеть фото не очень четкое, можно оценить габариты новой модели, поступит в продажу весной следующего года — судя по всему, новый Jimny будет немного больше предшественника, с острыми углами и немного похож на Gelandewagen.

    Напомним, некоторое время назад в Suzuki объявили о прекращении производства модели Jimny — однако такое решение вызвало шквал недовольных писем со стороны поклонников компактного джипа и японская компания решила продолжить выпуск модели и обновить модельный ряд — это будет уже четвертое обновление Jimny, выпускающегося с 1970 года.

    Предполагается, что новая модель будет выпускаться в том числе в пятидверном исполнении (у которого будет увеличена колесная база), с бензиновым турбодвигателем объемом 1,0 литра и 1,4-литровым дизелем.

     

    ⚠️#Jimny in progress⚠️ #suzuki #scoop #suzukijimny #allgripPro #awd #4wd #jimnynext #jimnygrams #spyphoto #wayoflife #suzukicars

    Публикация от Suzukicars (@automobilesuzukiglobal)

    Автор: Валентин Меликов
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