«Русская зима» в Киеве»: Луценко посчитал митинги Саакашвили частью плана ФСБ

Киев, 6 декабря. Украинские власти заявили о предотвращении реализации в Киеве плана ФСБ «Русская зима». Об этом в среду сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Чиновник уверен, что акции протеста, устроенные сторонниками экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в украинской столицы, являются частью плана ФСБ России.

«Хочу выразить большую благодарность сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуры, которые дали возможность не допустить этот первый этап запланированной ФСБ план «Русская зима» в Киеве», — цитируют главу ГПУ украинские СМИ.

Таким образом, Луценко провел параллели с «русской весной» — массовыми антиправительственными акциями, которые прошли в Юго-Восточной Украине в 2014 году и закончились переходом Крыма в состав России.

Как сообщает «Ридус», попытка задержания Саакашвили привела к усилению протестов в Киеве. За день палаточный лагерь, разбитый сторонниками экс-губернатора у стен Верховной рады, разросся в несколько раз.