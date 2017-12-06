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Украина
«Русская зима» в Киеве»: Луценко посчитал митинги Саакашвили частью плана ФСБ
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    «Русская зима» в Киеве»: Луценко посчитал митинги Саакашвили частью плана ФСБ

    14:53  6 Декабря 2017
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    «Русская зима» в Киеве»: Луценко посчитал митинги Саакашвили частью плана ФСБ

    Киев, 6 декабря. Украинские власти заявили о предотвращении реализации в Киеве плана ФСБ «Русская зима». Об этом в среду сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

    Чиновник уверен, что акции протеста, устроенные сторонниками экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в украинской столицы, являются частью плана ФСБ России.

    «Русская зима» в Киеве»: Луценко посчитал митинги Саакашвили частью плана ФСБ

    «Хочу выразить большую благодарность сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуры, которые дали возможность не допустить этот первый этап запланированной ФСБ план «Русская зима» в Киеве», — цитируют главу ГПУ украинские СМИ.

    Таким образом, Луценко провел параллели с «русской весной» — массовыми антиправительственными акциями, которые прошли в Юго-Восточной Украине в 2014 году и закончились переходом Крыма в состав России.

    Как сообщает «Ридус», попытка задержания Саакашвили привела к усилению протестов в Киеве. За день палаточный лагерь, разбитый сторонниками экс-губернатора у стен Верховной рады, разросся в несколько раз.  

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #фсб #протесты #луценко #сааакашвили
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