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Спорт
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ЦИК будет работать со СМИ-иноагентами на выборах-2018
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    ЦИК будет работать со СМИ-иноагентами на выборах-2018

    13:04  6 Декабря 2017
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    ЦИК будет работать со СМИ-иноагентами на выборах-2018

    Москва, 6 декабря. Центральная избирательная комиссия будет работать на выборах президента в 2018 году со всеми средствами массовой информации, в частности теми, которые признаны иноагентами, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

    «ЦИК работает со всеми СМИ в рамках того закона, который действует на данный момент», — констатировал Булаев.

    Как передает РИА Новости, Центризбирком России будет работать на выборах президента в 2018 году и со средствами массовой информации, которые были признаны в России иноагентами.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин может в любой день объявить о своем участии в президентских выборах. 

    Выборы президента в России запланированы на 18 марта 2018 года.

    ЦИК будет работать со СМИ-иноагентами на выборах-2018

    Ранее в Госдуме заявили, что СМИ-иноагенты должны маркировать свою продукцию.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #цик #сми #выборы-2018 #иноагенты
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