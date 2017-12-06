ЦИК будет работать со СМИ-иноагентами на выборах-2018

Москва, 6 декабря. Центральная избирательная комиссия будет работать на выборах президента в 2018 году со всеми средствами массовой информации, в частности теми, которые признаны иноагентами, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«ЦИК работает со всеми СМИ в рамках того закона, который действует на данный момент», — констатировал Булаев.

Как передает РИА Новости, Центризбирком России будет работать на выборах президента в 2018 году и со средствами массовой информации, которые были признаны в России иноагентами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин может в любой день объявить о своем участии в президентских выборах.

Выборы президента в России запланированы на 18 марта 2018 года.

Ранее в Госдуме заявили, что СМИ-иноагенты должны маркировать свою продукцию.