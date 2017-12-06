Новогодняя елка «прорвалась» в Киев, несмотря на митинг сторонников Саакашвили

Киев, 6 декабря. Новогоднюю елку доставили на Софийскую площадь в Киеве с опозданием из-за митинга Саакашвили.

Главную украинскую елку компании Folk Ukraine, занимающейся организацией новогодних праздников в Киеве, удалось доставить на место в среду, сообщается на странице компании в Facebook.

Накануне организаторы не смогли установить елку на Софийской площади из-за митингов сторонников Михаила Саакашвили, которые заблокировали во вторник центральные улицы Киева.

Напомним, 5 декабря после обысков в квартире бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинские правоохранительные органы задержали политика. Однако сторонники Саакашвили отбили его у полиции, затем на улицах города начались митинги. Как сообщалось ранее, сегодня во время попытки МВД Украины задержать Саакашвили в палаточном городке у Рады пострадали 13 человек.