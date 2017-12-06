Российский спорт и решение МОК: витязю на распутье пора определиться

Вы помните, вы все, конечно, помните…

Например, то, как на Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро не допустили российских спортсменов, и член белорусской сборной Андрей Фомочкин развернул во время парада открытия на стадионе «Маракана» бело-сине-красный триколор, за что подвергся обструкции и санкциям.

Тогда мы возмущались подлостью международных спортивных функционеров, но оказалось — на инвалидах они только тренировались.

На войне как на войне

Теперь же Международный олимпийский комитет разрешил «спортсменам из России» участвовать в стартах Зимней Олимпиады в Пхенчхане, но без флага, герба и гимна своей страны.

Видимо, в расчете на то, что российские любители спорта все равно будут болеть «за своих», а значит, эта аудитория, этот рынок для МОК не окажутся потеряны и миллиардные прибыли — упущены. То есть Россию унизили, как только могли, но — с учетом данного финансового обстоятельства. Чтоб и корректность соблюсти, и капитал приобрести.

Даже неловко повторять прописную истину о том, что сегодня мир большого спорта, даже олимпийского, — это мир больших денег, часть глобального шоу-бизнеса. И теперь он связан с миром большой политики не напрямую, как это было в эпоху американо-советского доминирования, а через мир уже очень больших денег. А там все считают в долларах на десятки лет вперед.

И, раз там принято решение «разобраться» с Россией, не желающей даром отдавать свои природные ресурсы представителям «цивилизованного человечества», то оно будет выполняться везде и всюду. «Применительно к подлости», разумеется. А подлости у функционеров из МОК и международных федераций отдельных видов спорта не меньше и не больше, чем у остальных политиков, чиновников и бизнесменов.

Это — война. А на войне как на войне — у слабых нет союзников.

Медали по цене металлолома

Надо отдать должное чиновникам МОК и других международных спортивных организаций: «чухались» в отношении России они очень долго, показателем чего можно считать «дело Блаттера», бывшего главы ФИФА. Они привыкли работать с Россией и получать прибыли от этой работы. На антироссийские рельсы переходили несколько лет, но все-таки перешли. И теперь вернуть их обратно вряд ли получится.

Но, если нынешнюю ситуацию не переломить, очень скоро все наши спортивные таланты, воспитанные на рыночных отношениях», осознавая, что, если они будут оставаться гражданами РФ, то они — никто, массово устремятся всеми правдами и неправдами получать иностранное гражданство, предоставляющее более широкие и легкие пути к победам и контрактам.

Российская спортивная индустрия начнет работать уж совсем вхолостую и «загибаться», а значит — «вдолгую», в перспективе десяти-пятнадцати лет, конкуренция со стороны России на мировой спортивной арене будет устранена. Что и требовалось доказать.

Никакие чемпионаты мира по футболу, никакое массовое строительство новых спортивных сооружений и тому подобные «фишки» здесь ничего не изменят. В «лихие девяностые», оказавшись без привычного государственного финансирования, советские спортсмены и тренеры массово выезжали за рубеж, то есть проблема решалась вроде бы чисто экономическими методами, хотя первопричиной был крах Советского Союза.

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Тогда многие уникальные производства закрывались, перепродавались «эффективными менеджерами» за бесценок и пилились на металлолом. Сегодня российский спорт наши западные «партнеры» «давят» вроде бы внеэкономическими методами, но суть их телодвижений та же самая. Это мы уже проходили.

«Объединенную команду» 1992 года на Олимпийских играх в Барселоне, тоже без флага и гимна, помните? Вот это оно самое и есть. Те же кубки, только в профиль.

Войну надо выигрывать в другом месте

Прагматизм — он хорош до определенных пределов. Если ты достигаешь успеха, то тебе рано или поздно придется его защищать от тех, кто считает себя сильнее. Или пока слабее, но готов поучаствовать в совместной «стрелке».

Ну, вот качал «Газпром» газ в Европу. Российский, казахский, туркменский — всякий. Газа было полно, его покупали охотно и платили исправно. Какое-то время. А потом начались проблемы с украинской «трубой», «третьим энергопакетом ЕС», экологией «Северного потока», мировыми ценами на энергоносители, и так далее.

Потому что «отжать бабло у лоха» — святое дело в любом серьезном бизнесе. А уж как это будет оформлено: продвинутыми юристами или крепкими парнями с битами и «огнестрелом» в руках, — дело десятое. Где найдут слабину — туда и ударят. В этих делах чудес не бывает.

Представляете нашу хоккейную сборную, выходящую на игры олимпийского турнира в Пхенчхане под нейтральным флагом, в форме без национальной символики и не слышащую перед началом каждого матча звуки гимна своей страны? Это будет похоже на футбольный «матч смерти» в оккупированном немцами Киеве. И даже если наши всех на льду победят и получат золотые медали, войну надо выигрывать в другом месте.

Впрочем, на эту тему написано уже предостаточно, но вариантов более-менее адекватного ответа просматривается ровно три.

Вариант первый — принять вызов и защищать национальные интересы в глобальном спортивном бизнесе «до последней капли крови», а не так, как это делают сегодня Жуков, Мутко и Ко. То есть включить «спорт больших достижений» в список политических приоритетов РФ и действовать соответственно этому. Получится не без жертв, но доходчиво. Как с ВКС в Сирии.

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Вариант второй — перестать играть по западным правилам и развивать «спорт больших достижений» в альтернативном гетто-режиме, со своими рекордами и чемпионами. На порядки более затратно, чем в первом варианте, и результаты подобного «железного занавеса» немного предсказуемы.

Вариант третий — вообще плюнуть на эти игры в «быстрее, выше, сильнее» и развивать массовое физкультурное движение, без ситуации с «избранными» чемпионами и 70% населения, страдающего от ожирения и прочих следствий «современного» образа жизни.

Но выбор между этими вариантами государственной политики в спортивной сфере нет никакого смысла затягивать, изображая витязя на распутье.