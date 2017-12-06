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Спорт
В Госдуме ответили на обвинения Киева в «изнасиловании Россией олимпийских ценностей»
Политика
В Госдуме высказались за проведение альтернативных Олимпийских игр
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    В Госдуме высказались за проведение альтернативных Олимпийских игр

    12:33  6 Декабря 2017
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    В Госдуме высказались за проведение альтернативных Олимпийских игр

    Москва, 6 декабря. Министерство спорта может рассмотреть возможность проведения Игр доброй воли, которые должны стать альтернативой Олимпийским играм. Соответствующий запрос министру спорта Павлу Колобкову подготовил депутат Государственной думы Владимир Сысоев.

    Он напомнил, что в июле 1986 года в Москве были проведены первые Игры доброй воли, в которых участвовали более 3000 спортсменов из 79 стран. 

    «Я считаю, что ввиду чисто политического решения по отстранению нашей сборной от участия в Олимпиаде-2018 будет правильным организовать собственные масштабные игры», — отметил парламентарий. 

    Депутат также выразил уверенность, что множество стран согласятся принять в них участие, так как они против антиспортивной политики Запада. Сысоев заключил, что соответствующий шаг станет достойным ответом тем, кто хотел унизить нашу страну, передает RT.

    Напомним, что российские спортсмены, отстраненные комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил, подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #госдума #олимпиада-2018
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