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«Действуют, как фашисты»: ВСУ устроили террор в Травневом и Гладосово
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    «Действуют, как фашисты»: ВСУ устроили террор в Травневом и Гладосово

    13:12  6 Декабря 2017
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    ВСУ устраивают террор

    Вооруженные силы Украины 21 ноября вошли в поселки Гладосово и Травневое, которые находятся в нейтральной зоне близ Горловки. По минским соглашениям эти населенные пункты должны быть демилитаризованы, но Киев принял решение занять так называемую «серую зону». Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали на линии соприкосновения и выяснили, как обстоят дела на этом участке фронта.

    При приближении к позициям вооруженных сил Донецкой народной республики у поселка Доломитное (Бахмутский район ДНР), можно услышать, как работает пулемет. Военнослужащий с позывным «Железный» рассказал ФАН о непрекращающихся провокациях со стороны украинских военных.

    «Бои теперь круглосуточные. Утром начинают и заканчивают следующим утром. Применяют минометы, АГС, снайперские винтовки и крупнокалиберные пулеметы», — говорит он.

    Окопы у поселка Доломитное

    При этом местные жители уже не обращают внимания на происходящее, они продолжают заниматься своими делами. Привыкли. «Железный» вместе с бойцами вывел корреспондентов ФАН к переднему краю буферной зоны.

    «В Гладосово и Травневом ВСУ действовали так же, как при оккупации делали фашисты — выбрали старост, которые отвечают за определенные участки поселка. Они выпускают людей в Доломитное за продуктами «тройками». Отпустили, закупились на велосипедах и вернулись обратно. Пошла следующая «тройка». Если «тройка» не возвращается, то сказали, что уже никого не будут выпускать», — сообщает представитель ДНР.

    «Действуют как фашисты»: ВСУ устроили террор в Травневом и Гладосово

    Эту же информацию подтвердила и местная жительница, которая все же смогла покинуть Гладосово. Однако женщина отказалась рассказать эту историю на камеру — боится преследования со стороны ВСУ и членов националистических батальонов.

    «Люди там находятся в страхе. Они боятся им что-либо сказать. Они (ВСУ — прим. ред.) заходят и окапываются, прямо в огородах у людей. И никто их остановить не может. Заходят в дома, обшаривают чердаки, что-то ищут. Бедные люди», — жалуется жительница Гладосово.

    Гладосово

    Все время, пока журналисты Федерального агентства новостей находились на позициях ДНР вблизи Доломитного, бои не прекращались. Затишье наступало только тогда, когда украинским силовикам было необходимо перезарядить оружие. Как потом стало известно, вечером того же дня ВСУ уже начали применять запрещенную «Минском-2» ствольную артиллерию.

    Автор: Андрей Тюнников
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #всу #донбасс #украина #фашисты #гладосово #травнево
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