Поклонники снова поймали Бузову на пении «под фанеру»

Москва, 6 декабря. Поклонники в очередной раз обвинили певицу и телеведущую Ольгу Бузову в том, что она поет под фонограмму. Новым поводом для привычных нападок стало то, что Бузова недавно опубликовала в Instagram фрагмент своего выступления в «Олимпийском».

«Сегодня стала хедлайнером грандиозного опен-эйра в Олимпийском... Какой кайф, когда вместе со мной поет весь Олимпийский», — написала Бузова.

Многие пользователи Instagram, комментируя запись, обратили внимание на то, что ведущая «Дома-2» едва ли действительно поет, а, скорее, просто открывает рот, указывает «Ura.ru».

Как обычно и бывает в обсуждениях постов Бузовой в социальных сетях, в ход быстро пошли оскорбления. Основная идея, которую пользователи Instagram пытались донести до фанатов певицы, заключалась в том, что нет смысла ходить на концерты Бузовой, если она все равно поет под фонограмму.

Напомним, ранее музыкальный продюсер Виктор Дробыш, комментируя творчество Бузовой, отметил, что она, конечно, талантлива, но непонятно, в чем именно, а также заявил, что певица «возводит фанеру в официоз».