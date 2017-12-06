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Поклонники снова поймали Бузову на пении «под фанеру»
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    Поклонники снова поймали Бузову на пении «под фанеру»

    12:41  6 Декабря 2017
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    Поклонники снова поймали Бузову на пении «под фанеру»

    Москва, 6 декабря. Поклонники в очередной раз обвинили певицу и телеведущую Ольгу Бузову в том, что она поет под фонограмму. Новым поводом для привычных нападок стало то, что Бузова недавно опубликовала в Instagram фрагмент своего выступления в «Олимпийском».  

    «Сегодня стала хедлайнером грандиозного опен-эйра в Олимпийском... Какой кайф, когда вместе со мной поет весь Олимпийский», — написала Бузова. 

     

    Сегодня стала хедлайнером грандиозного опен-эйра в Олимпийском от @musiconetv ????????????Нереально крутое шоу, костюмы, номера и аж 3 сцены ❄️❄️❄️???? Спасибо за приглашение, я получила огромное удовольствие! ????Какой кайф, когда вместе со мной поет весь Олимпийский ???? Я не хотела уходить со сцены ????Спасибо всем моим людям ❤️ #моилюдивсегдасомной, что пели хором #Неправильная #хитпарад #малополовин ???????? на видео задержка по звуку, тк снимали с экрана ????

    Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

    Многие пользователи Instagram, комментируя запись, обратили внимание на то, что ведущая «Дома-2» едва ли действительно поет, а, скорее, просто открывает рот, указывает «Ura.ru».

    Как обычно и бывает в обсуждениях постов Бузовой в социальных сетях, в ход быстро пошли оскорбления. Основная идея, которую пользователи Instagram пытались донести до фанатов певицы, заключалась в том, что нет смысла ходить на концерты Бузовой, если она все равно поет под фонограмму. 

    Напомним, ранее музыкальный продюсер Виктор Дробыш, комментируя творчество Бузовой, отметил, что она, конечно, талантлива, но непонятно, в чем именно, а также заявил, что певица «возводит фанеру в официоз».

    Автор: Федор Веснин
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    #instagram #бузова #фанаты #фонограмма
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