Бывшую жену Джигарханяна допросили по делу о нарушении тайны личной жизни

Москва, 6 декабря. Экс-супруга актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская была допрошена в рамках уголовного дела о нарушении тайны личной жизни.

Как сообщила ТАСС адвокат Цымбалюк-Романовской Элина Мазур, допрос носил формальный характер, никаких обвинений предъявлено не было. Адвокат добавила, что по словам следователя СК РФ по Юго-Западному административному округу Москвы Максима Мизонова, преследование ее доверительницы ведется по личной просьбе Джигарханяна.

Мазур рассказала, что из материалов дела неясно, кто обратился в правоохранительные органы с заявлением о нарушении тайны личной жизни. Адвокат полагает, что «происходит организованная травля Цымбалюк-Романовской с целью отъема у нее недвижимости».

«В прокуратуру и Следственный комитет нашими адвокатами поданы сегодня соответствующие заявления», — подытожила представитель экс-супруги Джигарханяна.

Накануне сообщалось, что адвокат Джигарханяна готовит иск против Элины Мазур.

Напомним, адвокат Джигарханяна в конце октября написал заявления в МВД и Следственный комитет по поводу мошеннических действий Цымбалюк-Романовской при покупке ею квартир на свое имя и снятии денег со счетов Джигарханяна.