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Политика
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Общество
Бывшую жену Джигарханяна допросили по делу о нарушении тайны личной жизни
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    Бывшую жену Джигарханяна допросили по делу о нарушении тайны личной жизни

    12:22  6 Декабря 2017
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    Бывшую жену Джигарханяна допросили по делу о нарушении тайны личной жизни

    Москва, 6 декабря. Экс-супруга актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская была допрошена в рамках уголовного дела о нарушении тайны личной жизни. 

    Как сообщила ТАСС адвокат Цымбалюк-Романовской Элина Мазур, допрос носил формальный характер, никаких обвинений предъявлено не было. Адвокат добавила, что по словам следователя СК РФ по Юго-Западному административному округу Москвы Максима Мизонова, преследование ее доверительницы ведется по личной просьбе Джигарханяна.

    Мазур рассказала, что из материалов дела неясно, кто обратился в правоохранительные органы с заявлением о нарушении тайны личной жизни. Адвокат полагает, что «происходит организованная травля Цымбалюк-Романовской с целью отъема у нее недвижимости». 

    «В прокуратуру и Следственный комитет нашими адвокатами поданы сегодня соответствующие заявления», — подытожила представитель экс-супруги Джигарханяна.

    Накануне сообщалось, что адвокат Джигарханяна готовит иск против Элины Мазур.

    Напомним, адвокат Джигарханяна в конце октября написал заявления в МВД и Следственный комитет по поводу мошеннических действий Цымбалюк-Романовской при покупке ею квартир на свое имя и снятии денег со счетов Джигарханяна.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #следствие #допрос #джигарханян
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