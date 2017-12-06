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Политика
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Украина
При попытке задержания Саакашвили в палаточном городке у Рады пострадали 13 человек
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    При попытке задержания Саакашвили в палаточном городке у Рады пострадали 13 человек

    12:16  6 Декабря 2017
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    При попытке задержания Саакашвили в палаточном городке у Рады пострадали 13 человек

    Киев, 6 декабря. У здания Верховной рады в Киеве во время очередной попытки задержания бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили пострадали 13 человек.

    Соответствующее сообщение было опубликовано в среду на официальной странице Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

    «В результате инцидента под Верховной радой пострадали одиннадцать сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц», — говорится в нем.

    Напомним, в среду утром сотрудники правоохранительных органов попытались задержать Саакашвили в палаточном городке возле Рады, где в настоящее время находится политик. Во вторник после того, как сторонники политика отбили его у полиции, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили должен в течение суток добровольно явиться на допрос. Ранее стало известно, что Саакашвили предъявляют обвинение по трем уголовным статьям.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #саакашвили
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