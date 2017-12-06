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Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к чтению
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    Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к чтению

    12:22  6 Декабря 2017
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    Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к чтению

    Москва, 6 декабря. 60% жителей России заявили, что любят читать, показали результаты социологического исследования специалистов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    В России растет число любящих чтение людей. 60% жителей страны ответили социологам, что любят читать. При этом респонденты (55%) смогли назвать точное число книг, с которыми они познакомились за последние три месяца.

    «Вместе с тем с 45% до 55% стало больше тех, кто называет конкретное число книг, прочитанных за последние три месяца, в среднем — 6,49 книги, — констатировали специалисты ВЦИОМ. — В сравнении с данными 2011 года (3,94) эта цифра выросла более чем в 1,5 раза».

    Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к чтению

    Примерно треть россиян (35%) рассказали, что скачивают книги в Интернете или предпочитают чтение онлайн , почти четверть (24%) респондентов покупают книги или берут на время у знакомых. 13% пользуются услугами библиотек.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #книги #вциом #опрос #чтение
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