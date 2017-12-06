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«Человек эпохи Возрождения»: как Москва возглавила рейтинг читательской грамотности школьников
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    «Человек эпохи Возрождения»: как Москва возглавила рейтинг читательской грамотности школьников

    12:42  6 Декабря 2017  /обновлено: 12:45  06 Декабря 2017
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    «Человек эпохи Возрождения»: как Москва возглавила рейтинг читательской грамотности школьников

    Московские 4-классники возглавили международный рейтинг качества чтения и понимания текстов Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), в котором Москва приняла участие впервые за всю историю проведения исследования, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter. Мэр поздравил школьников и педагогов с наивысшим баллом. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Московские школьники показали великолепный результат в международном исследовании PIRLS за 2016 год. Это уровень читательской грамотности в младших классах. Московские школы самые лучшие в мире. Поздравляю учеников и педагогов начальной школы», — написал Собянин.

    Отметим, что PIRLS является международным исследованием качества чтения и понимания текстов, которое проводится Международной ассоциацией по оценке учебных достижений. Главная цель рейтинга — сопоставление уровня понимания текста учениками четвертых классов из разных стран мира. Кроме того, в ходе исследования принимаются во внимание различия в методике обучения национальных систем образования.

    Достижения

    «Мы постарались за эти годы сделать так, чтобы система допобразования была не просто развлечением, а стала серьезной поддерж­кой основному образовательному развитию», — рассказывает изданию «Аргументы и Факты» министр правительства Москвы, руководитель департамента образования Исаак Калина.

    Человек возрождения: как Москва возглавила рейтинг читательской грамотности школьников

    По словам министра, высоких результатов на PIRLS удалось достичь за счет введения обязательных диагностик работ во всех четырех классах, обеспечения всех желающих местами в дошкольных группах детских садов в составе школ. Более того, удалось повысить заработные платы учителям, введен единый повышенный норматив финансирования для всех школ (не только для лицеев с гимназиями, как это было ранее).

    «С введением с 2012 года электронной записи в школы и перехода на финансирование по принципу «деньги следуют за школьником» началась конкуренция школ за учеников, а не родителей за школы», — подчеркнул Калина.

    Была проделана огромная работа по массовому оснащению школ электронным и компьютерным оборудованием с одновременным переходом на контент образования, которое сегодня больше соответствует вкусам современных детей. Не нужно забывать и о том, что младшие школы перешли на новый Федеральный государственный образовательный стандарт.

    «Нужно менять себя»

    Как сообщает «Вечерняя Москва», выступая на экспертной сессии Общественной палаты Москвы и общественных организаций, Калина отметил, что необходимо не только удержать рядом старый мир и взгляды, но и менять себя. «Мир становится многомернее с каждым днем, и школа обязана быть многомерной», — отметил Калина.

    Повысить оценки по точным наукам столичным учащимся помогли городские проекты «Курчатовский центр непрерывного образования», «Инженерный класс в московской школе» и «Субботы московского школьника».

    Самая читающая нация

    Аналитик Игорь Рябов прокомментировал ФАН достижения московских школьников.

    «Уж что-что, а место самой читающей нации у россиян трудно отобрать. Мы являемся консервативной цивилизацией в области образования, и унификация нашей образовательной системы с западными моделями не приводит ни к доминированию этой системы, ни к падению уровня грамотности. Такое падение было в конце 90-х годов, и было связано с проседанием общего уровня культуры. Так или иначе, наша образовательная система находит оптимальные модели обучения, которые позволяют воспитывать культурных и образованных людей в современных условиях. Наши дети умеют использовать даже компьютерные игры в образовательных целях», — пояснил Игорь Рябов.

    «Человек эпохи Возрождения»: как Москва возглавила рейтинг читательской грамотности школьников

    По словам эксперта, олимпиады и сравнительные тесты позволяют оценить уровень подготовки наших детей в сравнении со сверстниками в мире, и результаты такого сравнения обнадеживают. Из новых методов образования можно отметить, что школы стали бороться за учеников, повышая уровень обучения. А не, скажем, статистику поступлений в вузы.

    «В Москве при такой высокой востребованности образовательных учреждений места в школах вполне доступны. Школу в прямом смысле можно выбрать. Плюс сейчас распространена доступная система дошкольного образования, прикрепленного к конкретным школам. Система дошкольного обучения должна совершенствоваться. Чего в нашей системе не хватает? Мы умеем давать гуманитарное образование, причем воспитание в семьях помогает увеличить качество гуманитарного образования. Достаточно дать ребенку правильные книги и заставить его читать. Сложнее с техническими науками. Они напрямую связаны с практическим производством», — добавил Игорь Рябов.

    Сейчас, отметил эксперт, система производственно-технического образования активно поддерживается промышленностью, которая заинтересована в подготовке квалифицированных кадров. Школа должна подхватывать этот тренд с шестого — седьмого класса.

    «Будущее — за техническим образованием. Пока же физику и химию школьники не любят — слишком консервативно и сложно, и при этом мало эти предметы преподаются. Необходимо увеличивать часы естественно-научных предметов. В советское время было очень много вспомогательной дополнительной литературы (например «Физика для любознательных», различные технические журналы для молодежи), которые стимулировали школьников к изучению технических наук. Задача современного образования — чтобы современный молодой человек готовился как современный «человек эпохи Возрождения», способный выбирать не только между теми или иными гуманитарными направлениями, но и имел осознанный выбор между гуманитарной наукой или технической наукой. Ключ к современному образованию — стирание граней между физиками и лириками. Должно быть богатство выбора, и оно должно закладываться с первых классов. Мне кажется, московская система образования идет по этому пути», — резюмировал Игорь Рябов.

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #москва
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