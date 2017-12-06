«Человек эпохи Возрождения»: как Москва возглавила рейтинг читательской грамотности школьников

Московские 4-классники возглавили международный рейтинг качества чтения и понимания текстов Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), в котором Москва приняла участие впервые за всю историю проведения исследования, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter. Мэр поздравил школьников и педагогов с наивысшим баллом. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Московские школьники показали великолепный результат в международном исследовании PIRLS за 2016 год. Это уровень читательской грамотности в младших классах. Московские школы самые лучшие в мире. Поздравляю учеников и педагогов начальной школы», — написал Собянин.

Московские школьники показали великолепный результат в международном исследовании PIRLS за 2016 год - это уровень читательской грамотности в младших классах. Московские школы самые лучшие в мире! Поздравляю учеников и педагогов начальной школы! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 5, 2017

Отметим, что PIRLS является международным исследованием качества чтения и понимания текстов, которое проводится Международной ассоциацией по оценке учебных достижений. Главная цель рейтинга — сопоставление уровня понимания текста учениками четвертых классов из разных стран мира. Кроме того, в ходе исследования принимаются во внимание различия в методике обучения национальных систем образования.

Достижения

«Мы постарались за эти годы сделать так, чтобы система допобразования была не просто развлечением, а стала серьезной поддерж­кой основному образовательному развитию», — рассказывает изданию «Аргументы и Факты» министр правительства Москвы, руководитель департамента образования Исаак Калина.

По словам министра, высоких результатов на PIRLS удалось достичь за счет введения обязательных диагностик работ во всех четырех классах, обеспечения всех желающих местами в дошкольных группах детских садов в составе школ. Более того, удалось повысить заработные платы учителям, введен единый повышенный норматив финансирования для всех школ (не только для лицеев с гимназиями, как это было ранее).

«С введением с 2012 года электронной записи в школы и перехода на финансирование по принципу «деньги следуют за школьником» началась конкуренция школ за учеников, а не родителей за школы», — подчеркнул Калина.

Была проделана огромная работа по массовому оснащению школ электронным и компьютерным оборудованием с одновременным переходом на контент образования, которое сегодня больше соответствует вкусам современных детей. Не нужно забывать и о том, что младшие школы перешли на новый Федеральный государственный образовательный стандарт.

«Нужно менять себя»

Как сообщает «Вечерняя Москва», выступая на экспертной сессии Общественной палаты Москвы и общественных организаций, Калина отметил, что необходимо не только удержать рядом старый мир и взгляды, но и менять себя. «Мир становится многомернее с каждым днем, и школа обязана быть многомерной», — отметил Калина.

Повысить оценки по точным наукам столичным учащимся помогли городские проекты «Курчатовский центр непрерывного образования», «Инженерный класс в московской школе» и «Субботы московского школьника».

Самая читающая нация

Аналитик Игорь Рябов прокомментировал ФАН достижения московских школьников.

«Уж что-что, а место самой читающей нации у россиян трудно отобрать. Мы являемся консервативной цивилизацией в области образования, и унификация нашей образовательной системы с западными моделями не приводит ни к доминированию этой системы, ни к падению уровня грамотности. Такое падение было в конце 90-х годов, и было связано с проседанием общего уровня культуры. Так или иначе, наша образовательная система находит оптимальные модели обучения, которые позволяют воспитывать культурных и образованных людей в современных условиях. Наши дети умеют использовать даже компьютерные игры в образовательных целях», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, олимпиады и сравнительные тесты позволяют оценить уровень подготовки наших детей в сравнении со сверстниками в мире, и результаты такого сравнения обнадеживают. Из новых методов образования можно отметить, что школы стали бороться за учеников, повышая уровень обучения. А не, скажем, статистику поступлений в вузы.

«В Москве при такой высокой востребованности образовательных учреждений места в школах вполне доступны. Школу в прямом смысле можно выбрать. Плюс сейчас распространена доступная система дошкольного образования, прикрепленного к конкретным школам. Система дошкольного обучения должна совершенствоваться. Чего в нашей системе не хватает? Мы умеем давать гуманитарное образование, причем воспитание в семьях помогает увеличить качество гуманитарного образования. Достаточно дать ребенку правильные книги и заставить его читать. Сложнее с техническими науками. Они напрямую связаны с практическим производством», — добавил Игорь Рябов.

Сейчас, отметил эксперт, система производственно-технического образования активно поддерживается промышленностью, которая заинтересована в подготовке квалифицированных кадров. Школа должна подхватывать этот тренд с шестого — седьмого класса.