Отстраненные от участия в ОИ российские спортсмены подали апелляции в CAS

Москва, 6 декабря. Российские спортсмены, отстраненные комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил, подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Отмечается, что 22 российских спортсмена подали апелляции в Спортивный арбитражный суд, следует из релиза суда. По имеющимся данным, по каждому из 22 атлетов РФ будет отдельное производство.

МОК отстранил российских олимпийцев, основываясь на материалах комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.

Напомним, в минувший вторник, 5 декабря, комиссия МОК приняла решение отстранить сборную России от зимних Олимпийских игр-2018. Глава МОК Томас Бах заявил, что «чистые» российские атлеты смогут принять участие в Играх, но только в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что глава РФ Владимир Путин огласит свое решение об участии сборной России на ОИ-2018.