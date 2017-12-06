Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Турция назвала «серьезной ошибкой» решение Трампа переместить посольство США в Иерусалим
Спорт
Отстраненные от участия в ОИ российские спортсмены подали апелляции в CAS
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Отстраненные от участия в ОИ российские спортсмены подали апелляции в CAS

    12:12  6 Декабря 2017
    59

    Отстраненные от участия в ОИ российские спортсмены подали апелляции в CAS

    Москва, 6 декабря. Российские спортсмены, отстраненные комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил, подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. 

    Отмечается, что 22 российских спортсмена подали апелляции в Спортивный арбитражный суд, следует из релиза суда. По имеющимся данным, по каждому из 22 атлетов РФ будет отдельное производство.

    МОК отстранил российских олимпийцев, основываясь на материалах комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. 

    Отстраненные от участия в ОИ российские спортсмены подали апелляции в CAS

    Напомним, в минувший вторник, 5 декабря, комиссия МОК приняла решение отстранить сборную России от зимних Олимпийских игр-2018. Глава МОК Томас Бах заявил, что «чистые» российские атлеты смогут принять участие в Играх, но только в нейтральном статусе. 

    Ранее стало известно, что глава РФ Владимир Путин огласит свое решение об участии сборной России на ОИ-2018. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мок #cas #олимпиада-2018 #сборная россии #освальд
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть