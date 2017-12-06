Сирия новости 6 декабря 12.30: под огнем ВВС коалиции в Хасаке ранен ребенок, три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ

Сирия, 6 декабря. Под огнем ВВС международной коалиции в Хасаке пострадал ребенок, три мирных жителя Ракки погибло при взрыве мины ИГ1, САА при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Алеппо, обеспечивают продвижение САА в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освобождают от ИГ поселения на западном побережье Евфрата.

«Исламское государство»: контратакует САА и союзников в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла нескольких боевиков ранеными в Эль-Кунейтре.

Курды: ведут обстрел позиций ВС Турции в Алеппо, арестовали нескольких жителей Хасаки.

Международная коалиция: нанесла удары по мирному поселению Хасаки, в результате чего пострадал ребенок.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел зон дислокации радикальных антиправительственных группировок в районе населенного пункта Арбин в Восточной Гуте. Об этом сообщает Smart News Agency. По данным информационного агентства, правительственные войска наносят удары со своих расположений на горе Касиюн.

В окрестностях стратегической высоты Тель Бардая на юго-западе провинции Дамаск продолжаются столкновения между армией САР и радикальной коалицией «Тахрир аш-Шам». По данным местного источника в социальной сети Twitter (@S_A_Agency) правительственные войска наносят ракетные удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в районах Магар аль-Мир, а также недалеко от Бейт Джинна.

Провинция Алеппо

В южной части провинции Алеппо продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»1, передает военный Telegram-канал (@NRVR11). Также по данным источника в сети Telegram (@NRVR11), ВВС Сирии совместно с ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов в районах населенных пунктов Хамидия, Таль Ахмар и Абу Духур.

Бригады турецкой армии продолжают вести артиллерийский обстрел позиций курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях города Африн, передает Alsumaria News. По данным информационного агентства, бойцы YPG, со своей стороны, наносят удары по позициям ВС Турции в районе населенного пункта Булбуль, расположенного недалеко от сирийско-турецкой границы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает освобождать от террористов «Исламского государства»1 западный берег реки Евфрат. Almanar News передает, что правительственные войска отбили у радикальных исламистов несколько поселений, расположенных в 10 километрах от стратегического города Абу Кемаль. По данным информационного агентства, в результате боестолкновений в провинции Дейр-эз-Зор за минувшие сутки уничтожены десятки террористов и несколько единиц техники «Исламского государства».

Ранее сообщалось, что, несмотря на значительные потери, боевики ИГИЛ1 все же рассчитывают сорвать наступательную операцию сирийской армии. Местные источники пишут, что исламисты плотно минируют дороги, по которым движутся подразделения правительственных войск. Кроме того, на передовую брошены новые группировки ИГ. Военные эксперты не исключают возможности контратак со стороны ИГИЛ1 с использованием «джихад-мобилей».

Провинция Ракка

В городе Ракка снова прогремел взрыв. По данным информационного агентства Almanar News, мины, оставленные при отступлении террористами «Исламского государства» сдетонировали на одной из площадей в самом сердце административного центра региона. В результате инцидента погибло три мирных жителя населенного пункта. Напомним, работы по разминированию Ракки ведут поддерживаемые США Демократические силы Сирии (SDF). Местные активисты называют город одним из самых опасных населенных пунктов страны. За последние две недели при взрывах мин «Исламского государства» в объявленных безопасными районах Ракки погибло более 50 мирных жителей населенного пункта.

Провинция Хасака

ВВС международной коалиции нанесли удары по предполагаемым зонам дислокации «Исламского государства» в населенном пункте Маркада на юге провинции Хасака. По информации Almanar News, в результате авианалеты сил возглавляемого США альянса был тяжело ранен ребенок.

На северо-западе региона сдетонировала мина, заложенная террористами ИГИЛ, пишет Almanar News. По данным информационного агентства, взрыв прогремел в районе деревни Аль-Дахма. В результате инцидента погиб гражданский.

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) арестовали нескольких мирных жителей административного центра провинции. По данным информационного агентства Almanar News, задержанные молодые люди принудительно зачислены в ряды курдских отрядов ополчения.

Провинция Эль-Кунейтра

В поселении Аль-Малака взорвалась машина, принадлежащая Сирийской свободной армии (ССА), сообщает Almanar News. По данным информационного агентства, в результате инцидента были ранены трое боевиков «свободной армии».

Столкновения между группировками «Лива Ахрар аль-Шолан» и «Лива Муаз Бин Джабаль» зафиксированы в районе населенного пункта Седа. Информационное агентство Almanar News передает, что перестрелки между боевиками начались из-за кражи оружия из хранилища одной из группировок.

В город Аль Баас прибыло подкрепление ливанской «Хезболлы» и несколько отрядов ополчения из Ирана. Об этом сообщает один из военных источников в провинции Эль-Кунейтра на своей странице в социальной сети Twitter (@S_A_Agency).

Ирак

Террористы «Исламского государства» напали на деревню Аль-Хазифи, расположенную на юго-западе провинции Киркук. По данным информационного агентства Alsumaria News, в результате атаки радикальных исламистов было убито пять мирных жителей населенного пункта, в том числе руководитель местной администрации.

Полицейский, патрулировавший пограничную зону между провинциями Дияла и Салах эд-Дин, был застрелен снайпером, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, сейчас сотрудники правоохранительных органов Ирака разыскивают боевика и его возможных пособников в близлежащих поселениях.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)