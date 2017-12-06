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Политика
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Политика
В Госдуме заявили, что СМИ-иноагенты должны маркировать свою продукцию
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    В Госдуме заявили, что СМИ-иноагенты должны маркировать свою продукцию

    12:00  6 Декабря 2017  /обновлено: 12:00  06 Декабря 2017
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    В Госдуме заявили, что СМИ-иноагенты должны маркировать свою продукцию

    Москва, 6 декабря. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил мнение, что СМИ-иноагентам в России необходимо маркировать свою продукцию.

    «Я считаю, что СМИ, признанные иностранными агентам, должны маркировать свою продукцию. А другие СМИ должны ссылаться на них как на иностранных агентов», — заявил Толстой, выступая на пленарном заседании российского парламента.

    В частности, депутаты обсуждали проект постановления о запрете на вход в Госдуму представителей СМИ, признанных иностранными агентами в России.

    Толстой назвал свое предложение справедливым.

    Напомним, что во вторник Минюст России включил в список СМИ-иноагентов девять изданий, в том числе «Голос Америки», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Фактограф» и другие.

    Ранее сообщалось, что Совфед запретил посещать палату СМИ-иноагентам. Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, это решение стало ответом на решение США не пускать представителей российских СМИ в конгресс США.

    Автор: Дима Оленин
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    #госдума #толстой #сми-иноагенты
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