В Госдуме заявили, что СМИ-иноагенты должны маркировать свою продукцию

Москва, 6 декабря. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил мнение, что СМИ-иноагентам в России необходимо маркировать свою продукцию.

«Я считаю, что СМИ, признанные иностранными агентам, должны маркировать свою продукцию. А другие СМИ должны ссылаться на них как на иностранных агентов», — заявил Толстой, выступая на пленарном заседании российского парламента.

В частности, депутаты обсуждали проект постановления о запрете на вход в Госдуму представителей СМИ, признанных иностранными агентами в России.

Толстой назвал свое предложение справедливым.

Напомним, что во вторник Минюст России включил в список СМИ-иноагентов девять изданий, в том числе «Голос Америки», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Фактограф» и другие.

Ранее сообщалось, что Совфед запретил посещать палату СМИ-иноагентам. Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, это решение стало ответом на решение США не пускать представителей российских СМИ в конгресс США.