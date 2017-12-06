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Выборы-2018: в регионах РФ уточнят списки избирателей
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    Выборы-2018: в регионах РФ уточнят списки избирателей

    12:17  6 Декабря 2017
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    Выборы-2018: в регионах РФ уточнят списки избирателей

    Москва, 6 декабря. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев заявил, что региональные избирательные комиссии практически круглосуточно ведут работу по уточнению списков избирателей. По его словам, это делается того, чтобы никто не мог поставить под сомнение точность таких списков.

    «Мы сейчас уточняем все списки, детально проверяем, ведем работу по сути дела круглосуточно в регионах, чтобы точность списков никем не могла быть подвергнута сомнению», — отметил Булаев.

    Ранее сообщалось, что Центризбирком дал право региональным избирательным комиссиям заключать контракты по информированию избирателей о выборах президента РФ.

    Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о видеонаблюдении за подсчетом голосов на выборах-2018.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #выборы-2018
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