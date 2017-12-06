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Политика
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Политика
«Исполнение российского гимна режет им слух»: в Крыму отреагировали на решение МОК
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    «Исполнение российского гимна режет им слух»: в Крыму отреагировали на решение МОК

    12:09  6 Декабря 2017
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    «Исполнение российского гимна режет им слух»: в Крыму отреагировали на решение МОК

    Симферополь, 6 декабря. Решение международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации сборной России показывает наплевательское отношение организации к спорту. Таким мнением поделился глава парламента Крыма Владимир Константинов.  

    «Они (спортивные чиновники, присутствовавшие на заседании МОК — прим. ФАН) воюют против России. Это Россию они хотят заставить поднять белый флаг, вместо того, чтобы наблюдать, как победно поднимается российский триколор. Это исполнение российского гимна режет им слух», — написал Константинов на своей странице в Facebook.

    Глава крымского парламента подчеркнул, что считает решение МОК демонстрацией подлости и цинизма.

    Напомним, во вторник исполнительный комитет МОК постановил дисквалифицировать Олимпийский комитет России. Российским спортсменам было предложено выступить на Олимпиаде в Пхенчане под олимпийским флагом.

    Решение МОК вызвало беспрецедентную волну недовольства российской общественности. Президент России Владимир Путин пока официально не прокомментировал решение об отстранении сборной России от Олимпиады.

    Автор: Федор Веснин
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    #крым #олимпиада-2018 #константинов #сборная россии #отстранение
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