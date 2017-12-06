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Политика
Турция назвала «серьезной ошибкой» решение Трампа переместить посольство США в Иерусалим
Новости Сирии
Дамаск осудил решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
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    Дамаск осудил решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

    11:52  6 Декабря 2017  /обновлено: 12:08  06 Декабря 2017
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    Дамаск осудил решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

    Дамаск, 6 декабря. Правительство Сирии официально осудило решение Трампа признать Иерусалим столицей государства Израиль и переместить в Иерусалим американское посольство. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

    «Это шаг является кульминацией в узурпации Палестины и выселения палестинского народа», — цитирует сирийское агентство источник в министерстве иностранных дел.

    Отметим, президент США Дональд Трамп пока что не официально не объявил о предполагаемом решении по перемещению посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и признании США Иерусалима столицей Израиля. Предполагается, что он объявит об этом вечером.

    Дамаск осудил решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

    Предполагаемое заявление Трампа успело вызвать возмущение в арабском мире. Дело в том, что в настоящее время Иерусалим поделен на Западную и Восточную часть между еврейским и палестино-арабским населением. Арабы считают Иерусалим столицей Палестинской автономии и оспаривают суверенитет Израиля над его западной частью. 

    Автор: Валентин Меликов
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    #трамп
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