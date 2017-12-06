Эксперт о заявлении Трампа по Иерусалиму: Арабы никогда не пойдут на разрыв отношений с США

Президент США Дональд Трамп намерен признать Иерусалим столицей Израиля. Согласно сообщениям американским СМИ, глава Белого дома сделает соответствующее заявление сегодня. Трамп, признавая Иерусалим столицей государства, руководствуется «исторической» логикой, а также объективной действительностью.

В начале текущего года года мэр Иерусалима Нир Баркат выступил с критикой предшественника Трампа Барака Обамы и поприветствовал назначение нового главы США.

«Мои соотечественники, в течение последних восьми лет администрация Обамы настаивала на заморозке строительства, сдалась иранцам и радикальному исламу и отказалась от Израиля из-за резолюции ООН», — сказал тогда чиновник.

Вместе с тем, намерения Дональда Трампа вызвали неодобрение у представителей арабского мира. В частности, в Организации Исламского сотрудничества заявили, что вынуждены будут разорвать отношения с США, и назвали планы Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля «открытой агрессией». А президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил прекратить дипотношения с Израилем.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что возможное ухудшение дипломатических отношений арабских стран и США — это «проблема арабского мира».

«Иерусалим и так является столицей Израиля последние несколько тысяч лет», — добавил знаменитый востоковед.

Политолог международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер напомнил, что предыдущий глава США Барак Обама имел определенные претензии к Израилю, которые, с точки зрения президента, были обоснованными.

«Но я бы не стал говорить, что он сотрудничал с арабами в ущерб Израилю. Возможно, в душе он действительно не симпатизировал Израилю, но в его поступках это никак не проявилось», — подчеркнул политический аналитик.

Что касается действий Дональда Трампа, его позиция, считает Владимир Брутер, всегда была известной и стабильной.

«Он всегда считал и продолжает считать, что Израиль является главным стратегическим партнером Соединенных Штатов, и в арабско-израильском конфликте всегда был на стороне Израиля. Свое решение признать Иерусалим столицей Израиля он озвучивал еще во время своей предвыборной кампании», — продолжает Брутер.

Политолог говорит, что Трамп всегда планировал реализовать собственный подход к арабо-израильскому регулированию, который, вероятно, предполагает ограниченный статус арабской автономии на территории Израиля.

«Пока что у Трампа в этом направлении ничего не получалось, но я не исключаю, что ему просто было не до этого. Сейчас глава Белого дома считает, что пора заняться этим вопросом, и он собирается озвучить свое намерение», — подытожил Владимир Брутер.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter отметил, что решение Трампа стало неожиданностью и возмутило даже Саудовскую Аравию.

«Решение Трампа перенести посольство США в Израиле в Иерусалим — «новаторский ход» в отношениях с мусульманским миром. Даже саудовцы встали на дыбы», — отметил парламентарий.

Решение Трампа перенести пос-во США в Израиле в Иерусалим - "новаторский ход" в отношениях с мусульм. миром. Даже саудовцы встали на дыбы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 декабря 2017 г.

Владимир Брутер считает, что если саудовцы не отвернулись от США до сих пор, то не сделают этого и в будущем.

«Безусловно, что консервативные суннитские режимы не доверяют Соединенным Штатам, но никогда не пойдут на разрыв отношений с ними, поскольку США являются их основным партнером по проведению внешней политики. Без Соединенных Штатов ни Саудовская Аравия, ни Объединенные Арабские Эмираты никогда не смогут занять то место на арене мировой политики, которое они занимают сейчас. Поэтому все, что они говорят по этому поводу, не более чем фронда», — считает аналитик.

Что касается реалий арабо-американских отношений, говорит Брутер, Израиль не играет в них доминирующей роли.